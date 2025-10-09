Västerås jobbar för att stärka sin trupp ytterligare.

Nu plockar klubben in den 23-årige kanadensaren Patrick Guay för att träna med laget.

– Han kommer att träna med oss under två veckor och sen får vi se hur vi går vidare efter det, säger sportchef Niklas Johansson.

Patrick Guay ska provträna med Västerås de kommande två veckorna. Foto: YouTube/Skärmdump

Efter en ny tung start på säsongen i HockeyAllsvenskan har Västerås IK jobbat för att förstärka truppen i hopp om att försöka lyfta i tabellen. På bara drygt en vecka har klubben värvat forwarden Oscar Lawner och backen Emil Stadin från SHL samt även plockat in finske forwarden Veikko Loimaranta som spelade i Kalmar förra säsongen.

Nu ser VIK ut att kunna vara nära ytterligare ett potentiellt nyförvärv. Klubben meddelar på sin hemsida att den kanadensiske forwarden Patrick Guay är på plats i Västerås och ska träna med VIK under de kommande två veckorna.

– Vi har kikat på Patrick under en längre tid och nu när möjligheten dök upp att han kunde komma över hit och träna med oss så kändes det väldigt intressant, säger sportchef Niklas Johansson.

Draftades av Vegas Golden Knights 2022

Patrick Guay fick sitt genombrott i juniorligan QMJHL säsongen 2021/22 där han gjorde hela 55 mål och 104 poäng på 68 grundseriematcher samt 13 mål och 28 poäng på 15 matcher i slutspelet för Charlottetown Islanders. Det ledde till att han valdes av Vegas Golden Knights som överårig i NHL-draften 2022. Han tog sedan klivet till Vegas organisation och har spelat i AHL och ECHL de senaste åren.

– Patrick är en offensiv spelare med bra fart och god blick för spelet. Det ska bli spännande att få se honom köra med oss i full träning. Han kommer att träna med oss under två veckor och sen får vi se hur vi går vidare efter det. Patrick kommer inte att spela matcher med oss innan vi har tagit ett beslut för resten av säsongen, säger sportchef Niklas Johansson.

Under de senaste tre åren har Guay spelat 33 matcher i AHL med Henderson Silver Knights. Mellan 2022 och 2024 öste han in poäng i farmarligans farmarliga ECHL med 81 poäng på 74 matcher. Förra säsongen spelade han för Maine Mariners och Savannah Ghost Pirates där han totalt producerade 42 poäng på 67 matcher i ECHL.

Source: Patrick Guay @ Elite Prospects