Ny förlust för Västerås – ÖIK numret för stort

Östersunds IK vann med 3–1 mot Västerås

Maksim Semjonov matchvinnare för Östersunds IK

Andra raka segern för Östersunds IK

Östersunds IK vann mötet i hockeyallsvenskan på bortaplan mot Västerås, med 3–1 (2–0, 1–1, 0–0).

Västerås–Östersunds IK – mål för mål

Alexander Anderberg gjorde 1–0 till Östersunds IK efter bara 2.59 framspelad av Daniel Öhrn och Maksim Semjonov. Laget gjorde 0–2 när Maksim Semjonov slog till efter pass från Noel Edfeldt efter 18.23.

Efter 5.50 i andra perioden nätade Oscar Lawner på pass av Carl Jakobsson och Veikko Loimaranta och reducerade åt Västerås. Östersunds IK:s Filip Hesselvall gjorde 1–3 efter 13.07.

I tredje perioden höll Östersunds IK i sin 3–1-ledning och vann.

Nästa motstånd för Västerås är Oskarshamn. Östersunds IK tar sig an Bik Karlskoga borta. Båda matcherna spelas onsdag 28 januari 19.00.

Västerås–Östersunds IK 1–3 (0–2, 1–1, 0–0)

Hockeyallsvenskan, ABB Arena Nord

Första perioden: 0–1 (2.59) Alexander Anderberg (Daniel Öhrn, Maksim Semjonov), 0–2 (18.23) Maksim Semjonov (Noel Edfeldt).

Andra perioden: 1–2 (25.50) Oscar Lawner (Carl Jakobsson, Veikko Loimaranta), 1–3 (33.07) Filip Hesselvall.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västerås: 1-1-3

Östersunds IK: 3-0-2

Nästa match:

Västerås: IK Oskarshamn, borta, 28 januari 19.00

Östersunds IK: BIK Karlskoga, borta, 28 januari 19.00