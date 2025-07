Utnyttjar avtalet – snor åt sig tänkta nyförvärvet

Det blir trots allt inget spel i Väsby IK för Filip Hesselvall.

Tre veckor efter flytten meddelades presenteras 21-åringen av Östersunds IK.

– Det känns riktigt bra att få vara en del av Östersund, säger han själv.

Filip Hesselvall i Södertälje. Foto: Bildbyrån/Emma Wallskog.

”Vi är riktigt glada över att kunna få hans signatur på papper i hård konkurrens med andra klubbar.”



Det var några av orden som Brödernas/Väsby (nu Väsby IK) använde när man presenterade SSK-produkten Filip Hesselvall som nyförvärv i slutet av maj. Nu, tre veckor senare, har framtiden för den 21-årige forwarden kastats om. Plötsligt har han skrivit på för Östersunds IK.



– Det känns riktigt bra att få vara en del av Östersund och jag ser fram emot en spännande säsong tillsammans, säger han på lagets sajt under fredagen.



I sina egna kanaler förklarar Väsby vad som hänt med det tänkta nyförvärvet.



”Östersund har utnyttjat den allsvenska klausul som finns mellan Hockeyallsvenskan och Hockeyettan, och där spelare som är under kontrakt, trots det kan lämna till den högre serien, fram till den 15 juli”, skriver man under fredagskvällen.

Imponerade i J20: ”Vill ta en ordinarie plats nu”

Filip Hesselvall imponerade stort i Södertäljes J20 under den gångna säsongen och toppades till slut bara av lillebror Adam i poängkolumnen. I Hockeyallsvenskan fick han även chansen vid 14 tillfällen och producerade ett mål och tre assist. Detta var även det första han gjort på seniornivå.



Nu blir det trots allt spel i Hockeyallsvenskan trots att han presenterats av en Hockeyettan-klubb inför första steget in i proffshockeyn.



– Filip är en spännande forward som är snabb på skridskorna. Han är duktig när spelet vänder och kan bidra med ett starkt kontringsspel. Han kände på spel i HockeyAllsvenskan förra säsongen och vill ta en ordinarie plats nu, säger Östersunds sportchef Rasmus Aro.



Kontraktet är skrivet över ett år.

Source: Filip Hesselvall @ Elite Prospects