Säkrade kontraktet – nu lämnar tränaren

Östersund höll sig borta från det negativa kvalet med endast målskillnaden som var bättre än Vimmerbys.

Efter att tretton spelare lämnat, lämnar nu även assisterande tränaren.

Kjell-Ivar Lundholm blir inte kvar i Östersund, skriver klubben på sin hemsida.

Kjell-Ivar Lundholm lämnar Östersund efter tre säsonger i klubben. Foto: Aron Broman/Bildbyrån.

Kjell-Ivar Lundholm har gjort tre säsonger med Östersund. Först var han huvudtränare åt klubbens J20-lag. Sedan klev han in i rollen som A-lagets assisterande tränare under slutet av förra året. Den gångna säsongen har Lundholm fortsatt i samma roll och kunde se Östersund säkra kontraktet till Hockeyallsvenskan.



Nu kom beskedet att assisterande tränaren Lundholm lämnar klubben. Östersund tackar av 29-åriga tränaren och önskar honom lycka till framöver. Lundholm har under sin tränarkarriär främst varit i Piteå och tränat juniorlag. Rollen i Östersund var dock Lundholms första som tränare åt ett A-lag.

Stora förändringar i laget

Östersund landade på 44 poäng och en målskillnad på -66. Det räckte för att säkra en tolfte plats i tabellen då Vimmerby, med samma antal poäng hade en målskillnad på -72. Efter avancemanget till andraligan har Östersund landat på en tolfte plats två gånger och räddat sig kvar i det negativa kvalet en gång. Nu satsar klubben om, under förhoppningen att ha större framgångar.



Bortsett från Lundholm har hela tretton spelare lämnat klubben efter säsongen var färdigspelad. Hittills har Östersund och sportchefen Rasmus Aro fixat sex nyförvärv, där det troligtvis kommer bli fler. Klubben behöver även hitta en ersättare till Lundholm. Var Lundholm kommer hamna till nästa säsong är fortfarande oklart i nuläget.