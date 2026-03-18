Nytt arenanamn kan ge miljonintäkter: ”Äntligen”

Östersund står för en stor förändring, inte minst för ishockeyn.

Kommunens beslut för att öppna upp för kommersiella arena-namnsavtal ger Östersunds IK en efterlängtad möjlighet att stärka sin ekonomi.

– Det känns positivt, säger Thors till Östersunds-Posten.

Östersunds kommun öppnar upp för namnbyte på utvalda arenor. Foto: Bildbyrån

Tidigare har namn som Östersunds Arena varit låsta av kommunen. Redan 2020 försökte lokala elitföreningar få större frihet att själva ingå i affärsavtal kring arenanamnen, men fick avslag. Nu har politikerna svängt, från och med 2026 får flera elitklubbar själva sälja namnrättigheter.

För hockeyn innebär det ett ekonomiskt lyft. Enligt ÖIK:s styrelseledamot Andreas Thors skulle ett arenanamn värderas upp mot 800 000 till en miljon kronor per år.

– Jättebra för oss och andra större föreningar. Elitidrottens betydelse är gynnsam för hela staden Östersund. Att politikerna äntligen låter elitklubbarna få ökad rörelsefrihet känns positivt, säger Thors till Östersunds-Posten.

”Ett sätt att tillvarata de värdena”

Pelle Lundgren, ordförande i kultur- och fritidsnämnden säger såhär om förändringen:

– Tävlingsverksamhet på hög nivå skapar uppmärksamhet, evenemang och besökare. Den här inriktningen är ett sätt att tillvarata de värdena samtidigt som vi säkerställer att hela föreningslivet får del av nyttan

Utöver ishockeyn öppnar politikerna upp för att Östersund Basket och Jämtland Basket tillåts göra affärer när det kommer till nya namn till arenorna. På sikt kommer även fotbollsklubben Östersunds FK och Jämtkraft Arena få samma möjlighet,

Sportsligt avslutade Östersunds IK den hockeyallsvenska säsongen 2025/26 på elfte plats i tabellen. Detta innebar ingenmansland, men också nytt kontrakt i andradivisionen.

