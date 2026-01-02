Oskarshamn vann mot Nybro i hockeyallsvenskan

Oskarshamn-seger med 5–2 mot Nybro

Melker Eriksson matchvinnare för Oskarshamn

Oskarshamns 14:e seger för säsongen

Oskarshamn vann mötet med Nybro på hemmaplan med 5–2 (1–0, 3–0, 1–2) på fredagen i hockeyallsvenskan.

Oskarshamn–Nybro – mål för mål

Hampus Karlsson gav Oskarshamn ledningen efter 12.16 efter förarbete av Axel Björnkvist och Ludvig Östman.

Oskarshamn startade andra perioden bäst och gick från 1–0 till 4–0 genom mål av Filiph Engsund, Melker Eriksson och Joel Svensson.

Nybro reducerade dock till 4–1 genom Joel Kant tidigt i tredje perioden och gav visst liv till matchen igen av perioden.

Efter 5.56 ökade Oskarshamn på till 5–1 genom Sören Dietz Larsen.

Måns Krämer reducerade förvisso men närmare än 5–2 kom inte Nybro. Oskarshamn tog därmed en säker seger.

Oskarshamn stannar därmed på sjunde plats och Nybro på tionde plats i tabellen.

I nästa match, måndag 5 januari möter Oskarshamn Björklöven borta 17.30 medan Nybro spelar hemma mot Almtuna 15.00.

Oskarshamn–Nybro 5–2 (1–0, 3–0, 1–2)

Hockeyallsvenskan, Be-Ge Hockey Center

Första perioden: 1–0 (12.16) Hampus Karlsson (Axel Björnkvist, Ludvig Östman).

Andra perioden: 2–0 (26.23) Filiph Engsund (Hugo Jonasson, Viggo Nordlund), 3–0 (27.33) Melker Eriksson (Isac Jonsson, Ludvig Markman), 4–0 (33.17) Joel Svensson (Filiph Engsund, Teemu Olavi Lepaus).

Tredje perioden: 4–1 (40.45) Joel Kant (Jesper Mångs), 5–1 (45.56) Sören Dietz Larsen (Melker Eriksson), 5–2 (54.13) Måns Krämer (Alexander Molldén, Felix Olsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Oskarshamn: 3-0-2

Nybro: 2-1-2

Nästa match:

Oskarshamn: IF Björklöven, borta, 5 januari 17.30

Nybro: Almtuna IS, hemma, 5 januari 15.00