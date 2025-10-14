Hugo Jonasson har insjuknat och missar onsdagens bortamatch mot Östersund. Då väljer Oskarshamn att agera. Den Hockeyallsvenska klubben lånar in 20-årige backen Edwin Aronsson från Borlänge, Hockeyettan.

– Vi är glada att den här möjligheten dök upp, säger sportchef Arsi Piispanen till klubbens hemsida.

Hugo Jonasson missar bortamatchen mot Östersund. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån.

Oskarshamn gästar den Hockeyallsvenska tabelljumbon Östersund under onsdagen. Inför mötet väljer klubben att plocka in 20-åriga Edwin Aronsson för att täcka upp för sjukdom på Hugo Jonasson.

Aronsson är fostrad i Oskarshamn men valde att lämna klubben 2020 för spel i Mora. Inför säsongen anslöt han till Hockeyettan-klubben Borlänge där han ska göra sin första seniorsäsong.

– Vi är tacksamma för att Borlänge väljer att låna ut Edwin till oss och vi är glada att den här möjligheten dök upp när vi har lite tapp på backsidan. Hugo Jonasson är sjuk och med Edwin i laget är vi sju backar. Det är även ett bra tillfälle för oss att se Edwin i vår miljö och vad han kan tillföra till laget. Det är alltid kul att ha så många Oskarshamnare som möjligt i laget, säger sportchef Arsi Piispanen.

Aronsson kan eventuellt komma till spel i mötet med topplaget Karlskoga under fredagen, beroende på Jonassons tillstånd.

Source: Edwin Aronsson @ Elite Prospects