Oskarshamn nollade Västerås
- Oskarshamn vann med 3–0 mot Västerås
- Herman Träff avgjorde för Oskarshamn
- Tredje raka segern för Oskarshamn
Inte ett enda insläppt mål och tre mål framåt. Oskarshamn vann på hemmaplan mot Västerås i hockeyallsvenskan. Den målsnåla matchen slutade 3–0 (1–0, 1–0, 1–0).
Oskarshamn–Västerås – mål för mål
Efter 13 minuters spel gjorde Oskarshamn 1–0. Efter 13.13 i andra perioden nätade Axel Björnkvist framspelad av Hampus Karlsson och Ludvig Östman och gjorde 2–0. Till slut kom också 3–0-målet genom Melker Eriksson på pass av Ville Jonsson efter 18.53 i tredje perioden.
Västerås ligger på åttonde plats i tabellen efter matchen medan Oskarshamn är på sjätte plats.
Oskarshamn möter Kalmar i nästa match hemma fredag 21 november 19.00. Västerås möter samma dag Vimmerby hemma.
Oskarshamn–Västerås 3–0 (1–0, 1–0, 1–0)
Hockeyallsvenskan, Be-Ge Hockey Center
Första perioden: 1–0 (13.52) Herman Träff (Teemu Olavi Lepaus, Pontus Näsén).
Andra perioden: 2–0 (33.13) Axel Björnkvist (Hampus Karlsson, Ludvig Östman).
Tredje perioden: 3–0 (58.53) Melker Eriksson (Ville Jonsson).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Oskarshamn: 3-0-2
Västerås: 2-0-3
Nästa match:
Oskarshamn: Kalmar HC, hemma, 21 november
Västerås: Vimmerby HC, hemma, 21 november
