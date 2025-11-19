Prenumerera

Oskarshamn nollade Västerås

Hockeysverige
  • Oskarshamn vann med 3–0 mot Västerås

  • Herman Träff avgjorde för Oskarshamn

  • Tredje raka segern för Oskarshamn

Inte ett enda insläppt mål och tre mål framåt. Oskarshamn vann på hemmaplan mot Västerås i hockeyallsvenskan. Den målsnåla matchen slutade 3–0 (1–0, 1–0, 1–0).

Oskarshamn–Västerås – mål för mål

Efter 13 minuters spel gjorde Oskarshamn 1–0. Efter 13.13 i andra perioden nätade Axel Björnkvist framspelad av Hampus Karlsson och Ludvig Östman och gjorde 2–0. Till slut kom också 3–0-målet genom Melker Eriksson på pass av Ville Jonsson efter 18.53 i tredje perioden.

Västerås ligger på åttonde plats i tabellen efter matchen medan Oskarshamn är på sjätte plats.

Oskarshamn möter Kalmar i nästa match hemma fredag 21 november 19.00. Västerås möter samma dag Vimmerby hemma.

Oskarshamn–Västerås 3–0 (1–0, 1–0, 1–0)

Hockeyallsvenskan, Be-Ge Hockey Center

Första perioden: 1–0 (13.52) Herman Träff (Teemu Olavi Lepaus, Pontus Näsén).

Andra perioden: 2–0 (33.13) Axel Björnkvist (Hampus Karlsson, Ludvig Östman).

Tredje perioden: 3–0 (58.53) Melker Eriksson (Ville Jonsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Oskarshamn: 3-0-2

Västerås: 2-0-3

Nästa match:

Oskarshamn: Kalmar HC, hemma, 21 november

Västerås: Vimmerby HC, hemma, 21 november

Den här artikeln handlar om:

Senaste Nytt

