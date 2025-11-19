Oskarshamn nollade Västerås

Oskarshamn vann med 3–0 mot Västerås

Herman Träff avgjorde för Oskarshamn

Tredje raka segern för Oskarshamn

Inte ett enda insläppt mål och tre mål framåt. Oskarshamn vann på hemmaplan mot Västerås i hockeyallsvenskan. Den målsnåla matchen slutade 3–0 (1–0, 1–0, 1–0).

Oskarshamn–Västerås – mål för mål

Efter 13 minuters spel gjorde Oskarshamn 1–0. Efter 13.13 i andra perioden nätade Axel Björnkvist framspelad av Hampus Karlsson och Ludvig Östman och gjorde 2–0. Till slut kom också 3–0-målet genom Melker Eriksson på pass av Ville Jonsson efter 18.53 i tredje perioden.

Västerås ligger på åttonde plats i tabellen efter matchen medan Oskarshamn är på sjätte plats.

Oskarshamn möter Kalmar i nästa match hemma fredag 21 november 19.00. Västerås möter samma dag Vimmerby hemma.

Oskarshamn–Västerås 3–0 (1–0, 1–0, 1–0)

Hockeyallsvenskan, Be-Ge Hockey Center

Första perioden: 1–0 (13.52) Herman Träff (Teemu Olavi Lepaus, Pontus Näsén).

Andra perioden: 2–0 (33.13) Axel Björnkvist (Hampus Karlsson, Ludvig Östman).

Tredje perioden: 3–0 (58.53) Melker Eriksson (Ville Jonsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Oskarshamn: 3-0-2

Västerås: 2-0-3

Nästa match:

Oskarshamn: Kalmar HC, hemma, 21 november

Västerås: Vimmerby HC, hemma, 21 november