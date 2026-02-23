Frustrationen i Björklöven: ”Vi blandar och ger”

Björklöven kliver ifrån i toppen av Hockeyallsvenskan. Ändå var man inte helt nöjda under 3–1-seger mot Oskarshamn.

– Slutspelshockeyn börjar redan nu, säger nyförvärvet Marcus Björk i TV4.

Marcus Björk och Liam Dower Nilsson är eniga om Björklöven och deras insats. Foto: Bildbyrån och TV4 (montage)

Efter måndagens möte med Oskarshamn har Björklöven fem matcher kvar att spel av grundserien. Fem matcher där man har möjligheten att bygga vidare på den form som nu gett sex raka segrar, och en serieledning över Kalmar.

2–1-resultatet idag innebär att toppkonkurrenterna nu har spelat liga många matcher, men att ”Löven” har tre poäng ner. Samtidigt finns dock en del bekymmer kvar från den tyngre period som gjorde att man tappade ledningen.

– En bra start. Sen tycker jag att vi är lite slarviga nerifrån, tappar lite puckar. Men när vi väl är i anfallszon ser det bra ut. Det blir lite öppen fram och tillbaks-hockey som vi inte vill ha, som de är ganska bra på. Minimerar vi misstaget dödar vi ganska mycket av deras offensiv, sade Fredrik Forsberg i TV4 efter första perioden.

Frustrationen: ”Slutspelshockeyn börjar redan nu”

I andra perioden hade sedan Oskarshamn bjudits in i mötet genom Björklöven-utvisningar, och i tredje kom också 1–2.

– Jag tycker att vi blandar och ger. Ibland får vi lite tryck på dem och långa anfall, men vi tar lite slarviga utvisningar och låter dem komma till för bra lägen. Olle (Eriksson Ek) har gjort en jättebra match hittills, vi behöver steppa upp i tredje, säger Liam Dower Nilsson inför tredje.

Axel Ottosson stängde till slut det hela med 3–1 i powerplay, men tongångarna var densamma efter slutsignal.

– Självklart skönt med tre poäng, men summa summarum är vi inte riktigt nöjda med den här matchen, säger nye backen Marcus Björk i TV4 och fortsätter.

– Det är lite slarvigt. Slutspelshockeyn börjar redan nu och det gäller att vi jobbar vidare på det, spela enklare. Vi är ett väldigt skickligt lag, men samtidigt kan man ibland spela enkelt.

Marcus Björk: Björklöven har alla ingredienser

Björk, med NHL-spel bakom sig efter flytten från Sverige, menar samtidigt att laget har alla möjligheter att nå SHL.

– Vi har alla ingredienser i laget, tycker jag. Ett bra jobb, otrolig skickligt lag. Det kommer att vara en lång väg dit, det kommer att vara jobbigt, upp och ner, men det är ett jäkla ”go” i gruppen, så det blir roligt här framöver, säger han.

Source: HOCKEYALLSVENSKAN League Page @ Elite Prospects