Sågas i kvartfinalen: ”Det är inte någon serielunk nu”

Björklöven gick på knock i första kvartsfinalen och vinner stort.

Då kritiserades Oskarshamn för sitt spel i förlusten.

– Det är slutspel nu, inte någon serielunk. Oskarshamn kan inte släppa till sådana chanser, säger TV4-experten Per Svartvadet.

Oskarshamn hade det tufft borta mot Björklöven. Foto: Johan Löf/Bildbyrån

Oskarshamn tog sig vidare till kvartsfinal efter dubbla vinster i play in-spelet mot Almtuna. De tar sig däremot vidare till kvartsfinalspelet som det sämst rankade laget och får tuffast möjliga motstånd i form av Björklöven.

Under söndagens första match i serien chockades ”Löven” dock tidigt. Oskarshamn åkte nämligen ut och satte 0-1 redan efter tio sekunders spel sedan Filip Sveningsson gjort mål. Där tog sedan det roliga slut för bortalaget. Det var förvisso jämnt i den första perioden men Björklöven var det bättre laget och fick också in en kvittering genom lagkaptenen Axel Ottosson i powerplay.

I andra perioden var det sedan i princip spel mot ett mål under alla 20 minuter. Björklöven sköljde över Oskarshamn gång på gång och drog även ifrån resultatmässigt. Lucas Nordsäter sköt först 2-1 men sedan fortsatte ”Löven” dominera och skapade chans på chans. Det fick TV4-experten Per Svartvadet att säga till skarpt mot bortalaget.

– Oskarshamn måste börja spela slutspelshockey nu. Man måste ligga på rätt sida och kan inte släppa Björklöven på insida. Det är slutspel, det är inte någon serielunk nu. De kan inte släppa till sådana chanser, säger Svartvadet.

Oskarshamn utspelade: ”Bara ett lag på banan”

Det blev däremot inte någon uppryckning för smålänningarna. Tim Theocharidis sköt 3-1 och i powerplay kom även 4-1 genom Fredrik Forsberg. Björklöven vann andra perioden med 3-0 och såg ut att vara på väg mot seger i första kvartsfinalen.

– Det är i stort sett bara ett lag på banan. Det är en tuff period för oss. Vi kommer inte någonstans egentligen, det är tufft. Vi kan prestera bättre som lag och vi når inte upp till nivå som vi vill. Vi får snacka ihop oss och se om vi kan hitta något här inför tredje, säger Oskarshamns lagkapten Herman Hansson till TV4 och får medhåll av tränaren Jeff Jakobs:

– Det blir tufft att försvara sig så mycket mot ett skickligt ”Löven”. Vi sätter oss lite i skiten, säger Jakobs.

Oskarshamn ryckte sedan visserligen upp sig och fick in en reducering till 4-2 genom Filiph Engsund, men närmare än så kom aldrig bortalaget. I slutet av matchen blev det irriterat sedan Herman Träff delat ut en tackling i ryggen på Daniel Brodin. Det blev ett stort bråk mellan båda lagen och efter videogranskning fick Träff matchstraff för ”boarding”. Björklöven fick således avsluta matchen i powerplay.

Slutresultatet skrevs sedan till 5-2 för Björklöven sedan Axel Ottosson gjort sitt andra mål i matchen med blott 52 sekunder kvar.

Björklöven – Oskarshamn 5–2 (1-1,3-0,1-1)

Björklöven: Axel Ottosson 2, Lucas Nordsäter, Tim Theocharidis, Fredrik Forsberg.

Oskarshamn: Filip Sveningsson, Filiph Engsund.

1-0 i matcher till Björklöven.