Klart: Bryter med backen

Oskar Asplund har haft svårt att få speltid i Mora.

Nu meddelar klubben att de bryter avtalet med backen.

Oskar Asplund går skilda vägar med Mora IK. Foto: Jens Carlsson/Bildbyrån

När Oskar Asplund lämnade Oskarshamn 2024 skrev backen på ett tvåårskontrakt med Mora IK.

Under sin första säsong i klubben stod han för elva poäng på 52 matcher och snittade 14:23 minuters istid. Den här säsongen har Asplund däremot haft det tufft i Mora. Det har bara blivit 0+2 på 22 matcher där han ha fått begränsat med speltid. Han har även varit utanför laget och var bland annat petad i fredagens match mot Västerås. Totalt har han bara snittat 10:14 minuters istid.

Nu meddelar Mora att parterna går skilda vägar och har kommit överens om att bryta kontraktet.

”Konkurrensen på backsidan har varit tuff under säsongen och Oskar har uttryckt en önskan om mer speltid än vad vi kan erbjuda. Mora IK vill tacka Oskar Asplund för hans insatser i Mora IK och önskar honom stort lycka till i den fortsatta karriären”, skriver klubben på sin hemsida.

Det är ännu inte känt var 22-åringen fortsätter sin hockeykarriär.

Oskar Asplund har Almtuna som moderklubb där han kom upp och imponerade som junior. Säsongen 2022/23 gjorde han succé i Almtuna med hela 30 poäng på 49 matcher och han vann därmed poängligan för juniorer i HockeyAllsvenskan. Han hade blivit inlånad för SHL-spel med både Rögle och Skellefteå mellan 2022 och 2023 och inför säsongen 23/24 värvades han till Oskarshamn. Det blev däremot endast 14 SHL-matcher innan Asplund lånades tillbaka till Almtuna. Efter säsongen skrev han sedan alltså på för Mora.

Source: Oskar Asplund @ Elite Prospects