Får pris – av domarna: ”Vete fan varför”

Oscar Pettersson i MoDo får pris som ”Årets Spelare” i HockeyAllsvenskan.

Av domarna.

– Endera vill de ha igen käften på mig eller så tycker de synd om mig, säger ”OP” till Örnsköldsviks Allehanda.

Oscar Pettersson prisas som ”Årets Spelare” – av domarna. Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån

Grundserien i HockeyAllsvenskan är färdigspelad vilket gör att säsongen börjar summeras. Som en del av det delas också priser ut till olika spelare som har utmärkt sig i ligan.

Bland annat delar domarna ut ett pris som heter ”Årets Spelare”. I år går priset till Oscar Pettersson i MoDo Hockey. Själv blev 26-åringen mycket överraskad över utmärkelsen. Han menar också att han inte vet hur han ska ta emot priset.

– Antingen är det här bra eller dåligt. Jag vete fan varför, men när jag fick priset sa sa domarna att ”du får tolka det fritt, bra eller dåligt”, säger ”OP” till Örnsköldsviks Allehanda.

Oscar Pettersson: ”Jag fick en varning av domarna”

Själv är Oscar Pettersson osäker på om priset betyder att han har snackat för mycket på isen – eller om han borde prata mer.

Enligt spelaren själv är han dock känd för domarna i HockeyAllsvenskan, dock inte bara på ett positivt sätt.

– Jag fick en varning för ett tag sedan. De hade ringt till ”Hinken” (sportchefen Henrik Gradin) och sagt att de haft extra koll på mig och att de gett mig en varning för en extrasläng, säger Pettersson och fortsätter:

– Som sagt, det är en fri tolkning varför jag fått det.

Oscar Pettersson noterades för åtta poäng på 46 matcher för MoDo Hockey under grundserien. Han drog även på sig 20 utvisningsminuter.

Source: Oscar Pettersson @ Elite Prospects