Mora nollades i den första åttondelsfinalen mot Södertälje.

Efteråt var tränaren Oscar Dahlgren kritisk mot domarinsatsen.

– Det är en petigare domarnivå, jag vet inte vad jag ska säga om det, säger Dahlgren till TV4.

Oscar Dahlgren och hans Mora åkte på en tung förlust i första åttondelsfinalen. Foto: Bildbyrån

Mora har haft en stor fördel i inbördes möten gentemot Södertälje de senaste åren. Det räckte dock inte till i den första åttondelsfinalen under måndagskvällen.

Hemmalaget inledde matchen svagt och även om de kom in i den senare var det ändå SSK som kunde vinna matchen. Södertälje sköt två mål i tredje perioden medan Mora aldrig lyckades få hål på SSK-målvakten Love Härenstam. Matchen slutade därmed 2-0 till bortalaget som nu har slagläge i serien.

Moras huvudtränare Oscar Dahlgren var besviken över lagets prestation offensivt under förlusten.

– Om vi ska lyckas vinna i dag behöver vi få utdelning i andra perioden, där vi skapar mycket, eller i något av våra powerplays, säger Dahlgren till TV4 efter förlusten och fortsätter:

– Vi behöver vara mer effektiva. Vi skapar tillräckligt mycket målchanser för att vinna den här matchen. Sedan är det två skräpmål som går emot oss.. Det är klart att det känns surt.

Oscar Dahlgren: ”Tar utvisningar som ingen tar”

Det var också en viss slutspelshetta under matchen med en hel del gruff efter avblåsningarna och känslor i matchen. Det blev också mycket utvisningar i matchen. Mora drog på sig fem tvåminutare medan Södertälje åkte ut för hela åtta tvåminutersutvisningar under matchen. Däremot var det inte några utvisningar för gruff efter signalen. Snarare var det i stället flera hakningar och fasthållningar som domarna blåste för.

Efteråt är Oscar Dahlgren kritisk mot bedömningarna i åttondelsfinalen.

– Det är tajtare och det är hårdare där ute, sedan är det en petigare domarnivå också tycker jag, säger Mora-tränaren och fortsätter:

– Jag tycker att det är åt båda hållen. Vi har ju våra chanser också i powerplay. Men de tar ju utvisningar som ingen ens rycker på axlarna för… Jag vet inte vad jag ska säga om det.

Nästa match i åttondelsfinalen spelas på onsdag i Scaniarinken. Om Södertälje vinner går de vidare till kvartsfinal och i sådana fall skulle säsongen ta slut för Mora.

