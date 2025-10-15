Västerås agerar – efter nyckelspelarens skada
Oscar Birgersson är klar för Västerås på ett sju veckor långt kontrakt. Forwarden kommer senast från en kort sejour i Frankrike.
Västerås har Kim Rosdahl på skadelistan. Nu agerar klubben och plockar in en ny forward. Det handlar om Oscar Birgersson, som förra säsongen gjorde 26 poäng på 51 matcher i Tingsryd i Hockeyallsvenskan. Efter säsongen försökte han sig på ett utlandsäventyr.
Det blev ett provspelskontrakt i Frankrike där 25-åringen under fem matcher representerade Bordeaux.
Oscar Birgersson klar för Västerås – på sjuveckors-kontrakt
Klubben valde däremot att inte förlänga avtalet. Istället blir det nu alltså en återkomst till svensk hockey.
– Eftersom vi fick Rosdahl skadad så behövde vi få in en center till laget. I Oscar får vi en smart och hårt arbetande spelare med stark skridskoåkning. Peter har haft honom tidigare i Brynäs så han känner till honom väl, säger Niklas Johansson i ett pressmeddelande.
Oscar Birgersson kommer att debutera för Västerås redan i kvällens match mot Kalmar. Tidigare i karriären har han även representerat Brynäs i SHL och Almtuna i Hockeyallsvenskan.
Source: Oscar Birgersson @ Elite Prospects
