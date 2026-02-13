Olli Nikupeteri är tillbaka i svensk hockey.

23-åringen skriver på ett avtal för resten av säsongen i Nybro Vikings.

Olli Nikupeteri, tidigare i Luleå, är klar för spel i Nybro Vikings. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

2024 lämnade Olli Nikupeteri svensk ishockey efter flera år i Luleå Hockey. Han har därefter spelat hemma i Finland med Kärpät. Men nu är 23-åringen tillbaka i Sverige igen.

Under fredagseftermiddagen presenteras Nikupeteri av Nybro Vikings. Han har skrivit på ett kontrakt med den allsvenska klubben för resten av årets säsong.

– Som jag tidigare sagt har vi övervägt att bredda truppen inför slutspurten. Jag har fått bra referenser från tränare som Olli haft i Sverige och vet att han har haft en tuff säsong i år med begränsad speltid och inte den roll eller produktion som han haft tidigare säsonger i Liiga, säger Nybros sportchef Mikael Aaro och fortsätter.

– I Olli får vi en spelare som alltid sätter laget främst. Under sina år i Luleå Hockey i SHL har han haft en roll i fjärdelinan och spelat boxplay. Olli besitter fina färdigheter, stark på puck och har en arbetsmoral som vi värdesätter högt. Trots sin unga ålder har han redan hunnit samla på sig värdefull rutin från spel på högsta nivå.

Olli Nikupeteri spelade SM-final med Luleå

Olli Nikupeteri kom till Luleå som junior 2019. Efter att ha varit utlånad till Kalix i Hockeyettan under säsongen 2020/21 tog han sedan en plats i Luleås SHL-lag till säsongen 2021/22. Där var han med på Luleås resa till SM-finalen 2022 där det blev förlust mot Färjestad. Nikupeteri var sedan en ordinarie SHL-spelare i Luleå under två säsonger innan han lämnade för spel i Kärpät 2024.

Totalt gjorde Olli Nikupeteri 15 poäng på 134 SHL-matcher i Luleå. Hans främsta säsong var 2023/24 där det blev tio poäng på 51 matcher. Efter flytten till Kärpät stod Nikupeteri för tolv poäng på 56 matcher i fjol. Den här säsongen har han dock fått en begränsad roll i Kärpät och bara noterats för 0+2 på 36 matcher. Nu väntar alltså spel i HockeyAllsvenskan för första gången för finländaren.

Source: Olli Nikupeteri @ Elite Prospects