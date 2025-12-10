Luleålånet fick chansen som forward – då kom första målet

Talangen har gjort 18 assist på 24 matcher som back. När Oliwer Sjöström fick chansen som forward i 4-0-segern mot AIK kom första målet i seniorhockeyn.

— Nu kanske jag får fortsätta som forward även nästa match…, säger 18-åringen till TV4 efter målet.

Oliwer Sjöström fick chansen som forward och gjorde mål direkt.

Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån.

Han har gjort succé på lån i Hockeyallsvenskan och leder juniorernas poängliga i serien. Trots det blev det inget junior-VM för den här gången. Född 2007 har han ju chansen även nästa säsong. Samtidigt fortsätter det att rulla på i Björklöven.

Umeågänget har något av en forwardskris och då fick Oliwer Sjöström chansen som forward.

Borta mot AIK passade också talangen då på att göra sitt första mål i seniorhockeyn. På sin nya position tog han en åktur i offensiv zon, väggpassade med Lucas Nordsäter innan ett tyst handledsskott hittade nätet. Målet innebar 4-0 i en match där ”Löven” var hypereffektiva.

— Äntligen, skönt att få in den. Nu kanske jag får fortsätta som forward även nästa match. Jag ser Liam och Tella framför och jag ser en liten lucka och trycker den. Nu blev det mål från backposition ändå, men det får vara. Det känns bra och jag försöker bara gå ut och spela på instinkt. Jag tycker det är mycket mer skridskoåkning som forward, fram och tillbaka. Det blir mycket mer när man ska forechecka, säger talangen till TV4.

Trots stort skottövertag för AIK hade Björklöven ledningen med 4-0 efter två perioder. En ledning som de höll hela matchen ut.

Målskyttar var Gustaf Possler, Jakob Ihs-Wozniak och Jacob Olofsson.