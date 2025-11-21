Björklöven leder Hockeyallsvenskan i stor stil.

Nu väljer nyckelpersonen och sportchefen Per Kenttä att förlänga med klubben.

– Varför byta ut en Ferrari mot en trampbil?, säger han i en video på sociala medier.

Björklövens sportchef Per Kenttä. Foto: Johan Löf / BILDBYRÅN / COP 230 / JH0065

Björklöven har varit ett topplag i åratal men aldrig tagit sig hela vägen till SHL. Efter en makalöst stark start på säsongen står det nu klart att Per Kenttä stannar i Björklöven, trots rykten om hans framtid.

I samband med toppmötet mot BIK Karlskoga presenterade Umeå-klubben förlängningen som håller kvar nyckelpersonen i klubben till och med säsongen 2028/2029. Blir han kvar – då har han lett ”Löven” som sportchef i tio år.

”Varför byta ut en Ferrari mot en trampbil?”

I ett sociala medie-klipp från Björklöven presenterar man nyheten – och Kenttä förklarar sitt beslut på ett målande sätt.

– Jag har fått höra att jag borde testa något nytt. Absolut, kanske det. Men varför byta ut en Ferrari mot en trampbil? Varför lämna en publik som skriker som att det är VM-final en onsdag i november? Så jag har bestämt mig på riktigt. Tre år till, samma dröm, samma mål. Nu kör vi, säger han.

Serieledarna ser ut att vara på väg mot en riktigt stark grundserie och ledde inför fredagens matcher Hockeyallsvenskan med nio poäng. De har spelat in 49 poäng, att jämföra mot tvåan MoDos 40.