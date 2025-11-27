Tre AHL-matcher och 19 framträdanden i finska Liiga. Detta är vad Alex Čiernik hunnit med sedan han lämnade Nybro. Nu är han klar för en återkomst.

– Det finns mycket ishockey i Alex, säger sportchefen Mikael Aro på lagets sajt under torsdagen.

Alex Čiernik i Nybro 2024. Foto: Bildbyrån/Suvad Mrkonjic.

Under förra säsongen skickade han in hela elva mål och landade på 23 poäng. Nu har Nybro köpt tillbaka Alex Čiernik.

– Det känns bra att ha Alex tillbaka hos oss i Nybro. Det finns mycket ishockey i Alex och med sin fart och irrationella spelstil passar han bra in i den ishockey som vi spelar denna säsong. Han har haft en tuff säsong i Liiga med Pelicans men samtidigt fått landslagsdebutera i Slovakien. Vi ser fram mot att arbeta med honom igen, säger sportchefen Mikael Aaro i ett pressmeddelande under torsdagen.

21-åringen är redan under torsdagen på väg till Nybro med förhoppningar om att spela fredagens derby mot Kalmar.

– Alex kommer resa till Nybro redan ikväll och nu börjar en kamp mot klockan för att få allt pappersarbete klart så han kan vara spelklar redan till morgondagens derby, fortsätter Aro.

Draftad av Philadelphia Flyers

Alex Čiernik, som är NHL-draftad av Philadelphia Flyers, inledde sin resa i Flemingsberg, men slog igenom i Hockeyallsvenskan med Södertälje och Västervik under 2022/23. Efter dubbla JVM blev det sedan en första flytt till Nybro 2024.

Detta nya kontrakt med Nybro är skrivet över 2025/26-säsongen.

Source: Alex Ciernik @ Elite Prospects