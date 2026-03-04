Almtuna blev överkörda av Nybro

Nybro vann med 7–0 mot Almtuna

Tim Lindfors avgjorde för Nybro

Tredje raka segern för Nybro

Nybro vann på hemmaplan mot Almtuna i hockeyallsvenskan med hela 7–0 (3–0, 2–0, 2–0). Det var dessutom en skön revansch från senaste mötet, som Almtuna vann med 5–4.

Nybro höll nu nollan för fjärde gången den här säsongen.

Nybro–Almtuna – mål för mål

Nybro stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Efter 11.21 i andra perioden nätade Hugo Gabrielson framspelad av Felix Olsson och Juho Liuksiala och gjorde 4–0. Elias Stenman gjorde dessutom 5–0 efter 15.14 på pass av Marcus Bergman och Kalle Holm.

3.45 in i tredje perioden nätade Nybros Juho Liuksiala på pass av Emil Forslund och ökade ledningen. Oscar Nordin gjorde också 7–0 på passning från Theo Jacobsson och Hugo Gabrielson efter 7.49.

Juho Liuksiala gjorde ett mål för Nybro och spelade dessutom fram till tre mål och Felix Olsson stod för ett mål och två assists.

Med en omgång kvar är Nybro på åttonde plats i tabellen medan Almtuna är på tionde plats.

I nästa match möter Nybro Mora borta och Almtuna möter Modo Hockey hemma. Båda matcherna spelas fredag 6 mars 19.00.

Nybro–Almtuna 7–0 (3–0, 2–0, 2–0)

Hockeyallsvenskan, Liljas Arena

Första perioden: 1–0 (0.30) Tim Lindfors (Marcus Bergman, Elias Stenman), 2–0 (5.46) Felix Olsson (Joachim Rohdin, Juho Liuksiala), 3–0 (15.16) Olli Nikupeteri (Juho Liuksiala, Felix Olsson).

Andra perioden: 4–0 (31.21) Hugo Gabrielson (Felix Olsson, Juho Liuksiala), 5–0 (35.14) Elias Stenman (Marcus Bergman, Kalle Holm).

Tredje perioden: 6–0 (43.45) Juho Liuksiala (Emil Forslund), 7–0 (47.49) Oscar Nordin (Theo Jacobsson, Hugo Gabrielson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nybro: 3-1-1

Almtuna: 3-0-2

Nästa match:

Nybro: Mora IK, borta, 6 mars 19.00

Almtuna: Modo Hockey, hemma, 6 mars 19.00