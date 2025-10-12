Västerås räddar en poäng mot Nybro efter mardrömsstarten

Seger för Nybro med 4–3 efter förlängning

Hugo Gabrielson matchvinnare för Nybro

Nybros tredje seger för säsongen

Det blev en riktigt tajt match när Nybro tog emot Västerås i HockeyAllsvenskan. Matchen avgjordes först i förlängningen där hemmalaget var starkast och segerresultatet blev 4–3 (2–0, 1–1, 0–2, 1–0). Matchhjälte blev Hugo Gabrielson, som gjorde det avgörande målet i förlängningen.

Bik Karlskoga nästa för Nybro

Nybro tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Nybro ökade ledningen till 3–0 genom Joachim Rohdin efter 1.05 i andra perioden.

Västerås reducerade dock till 3–1 genom Jimmie Jansson efter 12.27 av perioden. Västerås reducerade och kvitterade till 3–3 genom Veikko Loimaranta och Hugo Lejon med knappt två minuter kvar att spela. Det sista målet kom med 1.16 kvar att spela. Matchvinnare för hemmalaget Nybro blev Hugo Gabrielson som 3.22 in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Veikko Loimaranta gjorde ett mål för Västerås och två assist. Theo Jacobsson hade tre assists för Nybro och Hugo Gabrielson stod för tre poäng, varav ett mål.

Det här var Nybros fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Västerås tredje uddamålsförlust.

Nybro ligger på femte plats i tabellen efter matchen medan Västerås ligger på elfte plats.

På onsdag 15 oktober 19.00 spelar Nybro hemma mot Bik Karlskoga och Västerås borta mot Kalmar.

Nybro–Västerås 4–3 (2–0, 1–1, 0–2, 1–0)

Hockeyallsvenskan, Liljas Arena

Första perioden: 1–0 (1.55) Tim Lindfors (Theo Jacobsson, Hugo Gabrielson), 2–0 (16.48) Marcus Bergman (Oscar Nordin, Måns Krämer).

Andra perioden: 3–0 (21.05) Joachim Rohdin (Theo Jacobsson, Hugo Gabrielson), 3–1 (32.27) Jimmie Jansson (Kim Rosdahl, Veikko Loimaranta).

Tredje perioden: 3–2 (48.16) Veikko Loimaranta (Anton Mylläri, Oskar Kvist), 3–3 (58.44) Hugo Lejon (Carl Jakobsson, Veikko Loimaranta).

Förlängning: 4–3 (63.22) Hugo Gabrielson (Joachim Rohdin, Theo Jacobsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nybro: 3-0-2

Västerås: 3-1-1

Nästa match:

Nybro: BIK Karlskoga, hemma, 15 oktober

Västerås: Kalmar HC, borta, 15 oktober