Hävelid nollade MoDo – som fortsätter jaga formen
- Seger för Nybro med 2–0 mot Modo Hockey
- Alexander Molldén avgjorde för Nybro
- Modo Hockeys andra raka förlust
Nybro vann på hemmaplan mot Modo Hockey i hockeyallsvenskan. Den målsnåla matchen slutade med en klar seger för Nybro, 2–0 (0–0, 1–0, 1–0).
Nybro–Modo Hockey – mål för mål
Den första perioden slutade mållös.
7.51 in i andra perioden gjorde Nybro 1–0 genom Alexander Molldén efter pass från Theo Jacobsson och Joachim Rohdin.
Laget punkterade matchen med ett 2–0-mål med 48 sekunder kvar att spela genom Marcus Bergman efter förarbete från Joachim Rohdin och Fredrik Granberg. 2–0-målet blev matchens sista.
I tabellen innebär det här att Nybro nu ligger på åttonde plats i tabellen. Modo Hockey är på andra plats. Ett tapp för Nybro som låg på fjärde plats så sent som den 1 november.
Nybro möter Oskarshamn i nästa match hemma onsdag 26 november 19.00. Modo Hockey möter samma dag AIK borta.
Nybro–Modo Hockey 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)
Hockeyallsvenskan, Liljas Arena
Andra perioden: 1–0 (27.51) Alexander Molldén (Theo Jacobsson, Joachim Rohdin).
Tredje perioden: 2–0 (59.12) Marcus Bergman (Joachim Rohdin, Fredrik Granberg).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Nybro: 2-0-3
Modo Hockey: 3-0-2
Nästa match:
Nybro: IK Oskarshamn, hemma, 26 november
Modo Hockey: AIK, borta, 26 november
