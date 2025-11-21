Hävelid nollade MoDo – som fortsätter jaga formen

Seger för Nybro med 2–0 mot Modo Hockey

Alexander Molldén avgjorde för Nybro

Modo Hockeys andra raka förlust

Nybro vann på hemmaplan mot Modo Hockey i hockeyallsvenskan. Den målsnåla matchen slutade med en klar seger för Nybro, 2–0 (0–0, 1–0, 1–0).

Nybro–Modo Hockey – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

7.51 in i andra perioden gjorde Nybro 1–0 genom Alexander Molldén efter pass från Theo Jacobsson och Joachim Rohdin.

Laget punkterade matchen med ett 2–0-mål med 48 sekunder kvar att spela genom Marcus Bergman efter förarbete från Joachim Rohdin och Fredrik Granberg. 2–0-målet blev matchens sista.

I tabellen innebär det här att Nybro nu ligger på åttonde plats i tabellen. Modo Hockey är på andra plats. Ett tapp för Nybro som låg på fjärde plats så sent som den 1 november.

Nybro möter Oskarshamn i nästa match hemma onsdag 26 november 19.00. Modo Hockey möter samma dag AIK borta.

Nybro–Modo Hockey 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)

Hockeyallsvenskan, Liljas Arena

Andra perioden: 1–0 (27.51) Alexander Molldén (Theo Jacobsson, Joachim Rohdin).

Tredje perioden: 2–0 (59.12) Marcus Bergman (Joachim Rohdin, Fredrik Granberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nybro: 2-0-3

Modo Hockey: 3-0-2

Nästa match:

Nybro: IK Oskarshamn, hemma, 26 november

Modo Hockey: AIK, borta, 26 november