Kalmar ångar på – vann mot Västerås

Kalmar vann med 3–1 mot Västerås

Kalmars nionde seger på de senaste tio matcherna

Wilhelm Westlund avgjorde för Kalmar

Det blev tredjeplacerade Kalmar som vann matchen hemma mot sjätteplacerade Västerås i hockeyallsvenskan. Matchen slutade 3–1 (0–0, 0–1, 3–0). Det betyder att Kalmar har fyra segrar i rad medan Västerås svit på fem matcher i följd utan förlust bröts.

Modo Hockey nästa för Kalmar

Den första perioden slutade mållös. Konstantin Komarek gjorde 1–0 till Västerås 9.42 in i andra perioden framspelad av Karl Annborn och Oscar Lawner. Kalmar gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 0–1 till ledning med 3–1. Kalmars mål gjordes av Matthew Struthers, Wilhelm Westlund och Samuel Jonsson.

Noteras kan att Västerås sedan den 23 oktober har avancerat sex placeringar i tabellen.

På fredag 14 november 19.00 spelar Kalmar borta mot Modo Hockey och Västerås hemma mot Björklöven.

Kalmar–Västerås 3–1 (0–0, 0–1, 3–0)

Hockeyallsvenskan, Hatstore Arena

Andra perioden: 0–1 (29.42) Konstantin Komarek (Karl Annborn, Oscar Lawner).

Tredje perioden: 1–1 (40.21) Samuel Jonsson (Jesper Lindén, Gabriel Olsson), 2–1 (48.32) Wilhelm Westlund (Valdemar Johansson, George Diaco), 3–1 (54.14) Matthew Struthers (Andrew Vanderbeck, Wilhelm Westlund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalmar: 4-1-0

Västerås: 4-0-1

Nästa match:

Kalmar: Modo Hockey, borta, 14 november

Västerås: IF Björklöven, hemma, 14 november