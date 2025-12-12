Ny seger för Björklöven mot drömmotståndet

Björklöven vann med 6–1 mot Troja-Ljungby

Björklövens nionde seger på de senaste tio matcherna

Oscar Tellström avgjorde för Björklöven

Björklöven har haft det lätt mot Troja-Ljungby i hockeyallsvenskan. Och på fredagen vann Björklöven på nytt – den här gången med hela 6–1 (2–1, 1–0, 3–0) hemma. Det var Björklövens femte raka seger mot Troja-Ljungby.

Det här innebär att Björklöven nu har sju segrar i följd i hockeyallsvenskan.

Nybro nästa för Björklöven

Björklöven startade matchen vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Matthew Cairns och Oscar Tellström innan Troja-Ljungby svarade och gjorde 2–1 genom Anton Gradin.

Efter 17.56 i andra perioden nätade Marcus Nilsson på pass av Mathew Maione och Jacob Olofsson och gjorde 3–1.

Björklöven fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–1. Målen i sista perioden gjordes av Liam Dower Nilsson, Jacob Olofsson och Joel Mustonen.

Björklövens Mathew Maione hade tre assists.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Björklöven i serieledning och Troja-Ljungby sist, på 14:e plats.

I nästa match möter Björklöven Nybro borta och Troja-Ljungby möter Mora hemma. Båda matcherna spelas onsdag 17 december 19.00.

Björklöven–Troja-Ljungby 6–1 (2–1, 1–0, 3–0)

Hockeyallsvenskan

Första perioden: 1–0 (10.01) Matthew Cairns (Axel Ottosson, Oliwer Sjöström), 2–0 (15.17) Oscar Tellström (Liam Dower Nilsson, Oliwer Sjöström), 2–1 (16.40) Anton Gradin (Filip Forsmark, Calle Ehrnberg).

Andra perioden: 3–1 (37.56) Marcus Nilsson (Mathew Maione, Jacob Olofsson).

Tredje perioden: 4–1 (50.03) Jacob Olofsson (Mathew Maione, Jakob Ihs-Wozniak), 5–1 (57.08) Liam Dower Nilsson (Jakob Ihs-Wozniak, Mathew Maione), 6–1 (59.54) Joel Mustonen (Gustav Possler, Axel Ottosson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Björklöven: 5-0-0

Troja-Ljungby: 3-0-2

Nästa match:

Björklöven: Nybro Vikings IF, borta, 17 december 19.00

Troja-Ljungby: Mora IK, hemma, 17 december 19.00