Ny seger för Björklöven mot drömmotståndet

Seger för Björklöven med 3–0 mot SSK

Björklövens åttonde seger på de senaste nio matcherna

Axel Ottosson matchvinnare för Björklöven

SSK har varit lite av ett drömmotstånd för Björklöven. På söndagen tog Björklöven ännu en seger hemma mot SSK. Matchen i hockeyallsvenskan slutade 3–0 (1–0, 1–0, 1–0). Det var Björklövens fjärde raka seger mot just SSK.

Björklöven höll nu nollan för sjätte gången den här säsongen.

Det här innebär att Björklöven nu har fem segrar i följd i hockeyallsvenskan.

Björklöven–SSK – mål för mål

Axel Ottosson gav Björklöven ledningen efter 7.14 framspelad av Oscar Tellström och Liam Dower Nilsson.

Efter 9.14 i andra perioden slog Joel Mustonen till på pass av Jacob Olofsson och gjorde 2–0.

Efter 6.15 i tredje perioden gjorde Liam Dower Nilsson också 3–0 efter förarbete från Daniel Brodin.

För SSK gör resultatet att man nu ligger på tionde plats i tabellen medan Björklöven leder serien. SSK var på 14:e plats i tabellen för 30 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Nästa motstånd för Björklöven är AIK. SSK tar sig an Östersunds IK hemma. Båda matcherna spelas onsdag 10 december 19.00.

Björklöven–SSK 3–0 (1–0, 1–0, 1–0)

Hockeyallsvenskan

Första perioden: 1–0 (7.14) Axel Ottosson (Oscar Tellström, Liam Dower Nilsson).

Andra perioden: 2–0 (29.14) Joel Mustonen (Jacob Olofsson).

Tredje perioden: 3–0 (46.15) Liam Dower Nilsson (Daniel Brodin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Björklöven: 5-0-0

SSK: 3-0-2

Nästa match:

Björklöven: AIK, borta, 10 december

SSK: Östersunds IK, hemma, 10 december