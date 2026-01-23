Ny seger för AIK mot favoritmotståndet

AIK segrade – 4–2 mot Mora

William Pethrus avgjorde för AIK

Moras tredje raka förlust

Mora är lite av ett drömmotstånd för AIK. På fredagen vann AIK på nytt – den här gången borta i Wibe Arena. Matchen i hockeyallsvenskan slutade 4–2 (0–0, 2–1, 2–1). Det var AIK:s femte raka seger mot Mora.

AIK hade före fredagens bortamatch fyra förluster i rad.

Mora–AIK – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

AIK startade andra perioden vassast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Alfred Barklund och Ludwig Blomstrand innan Mora svarade och gjorde 2–1 genom Connor Maceachern.

AIK gjorde 1–3 genom William Pethrus efter 37 sekunder i tredje perioden.

Mora reducerade dock till 2–3 genom Georg Weigelt efter 8.13 av perioden.

AIK kunde dock avgöra till 2–4 med 1.46 kvar av matchen genom Scott Pooley.

Nästa motstånd för Mora är Modo Hockey. Lagen möts söndag 25 januari 16.30 i Wibe Arena. AIK tar sig an Nybro borta onsdag 28 januari 19.00.

Mora–AIK 2–4 (0–0, 1–2, 1–2)

Hockeyallsvenskan, Wibe Arena

Andra perioden: 0–1 (23.51) Alfred Barklund (Rasmus Rudslätt), 0–2 (32.42) Ludwig Blomstrand (Daniel Ljungman, Scott Pooley), 1–2 (36.35) Connor Maceachern (Ethan De Jong, Martin Fransson).

Tredje perioden: 1–3 (40.37) William Pethrus, 2–3 (48.13) Georg Weigelt (Tobias Ekberg, Tim Thomsson), 2–4 (58.14) Scott Pooley.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mora: 2-1-2

AIK: 1-0-4

Nästa match:

Mora: Modo Hockey, hemma, 25 januari 16.30

AIK: Nybro Vikings IF, borta, 28 januari 19.00