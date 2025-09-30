Nils Nordh värvades till Östersund inför säsongen från Sundsvall och planen var länge att backen skulle återvända till Hockeyettan. 23-åringen fick dock förlängt förtroende och blev kvar i Hockeyallsvenskan september ut, nu lånas backen ut till sina forna klubb.

Nils Nordh. Foto: Johan Axelsson/Bildbyrån.

Nils Nordh drog uppmärksamhet från Hockeyallsvenskan under fjolåret och hamnade i Östersund. Planen var länge att backen skulle återvända till Hockeyettan och sin forna klubb Sundsvall Hockey på lån. Enligt utsago skulle han vara tillbaka i september, men så blev inte fallet. Backen fick stanna kvar i Östersund även september ut – nu står det klart att 23-åringen är på väg tillbaka till Hockeyettan.

– Planen inför säsongen var att Nils skulle vara hos oss under augusti för att sedan lånas ut till Sundsvall från september. Vi behöll honom även hela september eftersom han har gjort det bra och visat framfötterna, säger sportchef Rasmus Aro till klubbens hemsida.

Nordh kan dock gå fritt mellan klubbarna fram till den 15 februari.

