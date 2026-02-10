Lånet lämnar – ersätter med annan SHL-back

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

En back ut och en ny back in i BIK Karlskogas trupp. Laget blev av med Niklas Nilsson som kallades tillbaka till Örebro. Nu förstärker man defensiven på nytt med Frans Haara.

Frans Haara lånas till BIK Karlskoga, där han ersätter Niklas Nilsson. Foto: Bildbyrån

Efter matchen som BIK Karlskoga spelade i fredags stod det klart att Niklas Nilsson återkallas till Örebro, vilket innebär att han har gjort säsongens sista match i Karlskoga-tröjan. 22-åringen noterades för 0+1 på sex matcher i HockeyAllsvenskan med BIK.

In i truppen kommer istället Frans Haara. Backen kommer från Skellefteå där han noterats för sju poäng (3+4) på 27 matcher under resterande del av säsongen 2025/2026.

– Under den närmaste tiden kommer vi att ha svårt att ge alla backar bra med speltid därför kommer vi att låna ut Frans till Karlskoga, meddelar GM Erik Forssell på Skellefteås sajt.

Då ansluter Frans Haara till BIK Karlskoga

Den SM-guldmeriterade 21 åringen har mycket erfarenhet av SHL där han spelat över 80 matcher i högsta serien. Nu fortsätter karriären för Haaras del i BIK Karlskoga.

– Vi breddar backsidan inför ett viktigt slutskede av säsongen. Vi tror att Haara kan bidra till vår backuppsättning på ett positivt sätt, säger sportchef Torsten Yngveson på klubbens hemsida.

Förstärkningen är ett lån som gäller tills vidare. Haara ansluter till sin nya klubb efter uppehållet.

