Sågar sitt eget lag: ”Man skäms”

Västerås går kräftgång i Hockeyallsvenskan.

Efter gårdagens övertidsförlust mot jumbon Troja-Ljungby ryter backen Niklas Folin ifrån.

– Man skäms när man sitter på bänken och ser hur det ser ut, säger han till VLT.

Niklas Folin. Foto: Bildbyrån

Västerås har haft en mardrömsliknande säsong i Hockeyallsvenskan.

Laget placerar sig på nästjumboplatsen i ligan med 34 poäng på 35 matcher. Under gårdagskvällen förlorade man dessutom bottenmötet med tabelljumbon Troja-Ljungby på hemmaplan med 2–3 efter förlängning – och efter matchen röt Västeråsbacken Niklas Folin ifrån.

– Som det såg ut idag är det fan under all kritik alltså. Det är svårt att sätta ord på. Jag kanske inte ska stå här och såga men det är nog fan dags att börja såga snart, säger Folin till VLT.

En poäng upp till säker mark

Sågningen ska riktas mot laget.

– Det känns som att varje gång jag står här i en intervju så handlar det om att vi inte är tillräckligt bra. Det är för ofta, man skäms när man sitter på bänken och ser hur det ser ut, säger han.

Västerås har en poäng upp till Vimmerby på säker mark, dock med en match mer spelad än bottenkonkurrenten. Till en slutspelsplats är det åtta poäng upp för Västerås.

Source: HOCKEYALLSVENSKAN League Page @ Elite Prospects