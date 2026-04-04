AIK-tränaren avslöjar: Fått bud från SHL

Med Viktor Tuurala på väg in är framtiden i AIK osäker för Niklas Andersson. Nu avslöjar den assisterande tränaren bud från SHL.

– Jag vill ha en tydlig bild av hur det ska bli och det ska jag vara ärlig med, säger 40-åringen till Norrtälje Tidning om situationen i ”Gnaget”.

Under sju år har Niklas Andersson varit en del av AIK i olika roller. Men efter en turbulent tid med många nya kollegor kan den assisterande tränaren vara på väg bort.

Samtidigt som Viktor Tuurala ryktas vara på väg in öppnar nu 40-åringen upp för Norrtälje Tidning – och avslöjar att han fått ett SHL-bud.

– Den senaste tiden har det summerats hur säsongen gick och utifrån mitt perspektiv känns det lite smårörigt just nu i AIK. Jag vet inte riktigt åt vilket håll AIK vill gå och jag är inte säker på att man själva vet det heller. Det är väl där vi står. AIK kommer alltid att vara mitt förstaval, men det finns också två klubbar, från allsvenskan och SHL, som jag ska ta ställning till. Jag har precis tackat nej till ett uppdrag utomlands, säger han till tidningen under påskhelgen.

Vilka klubbar det handlar om är inte säkert, men Andersson menar att det är på ”rimligt avstånd” från Stockholm.

Åtta kollegor på två år: ”Man blir matt”

Den tidigare JVM-backen, med Norrtälje IK som moderklubb, slog sig fram som junior i Brynäs. Det var även där han debuterade i Elitserien/SHL, innan steget ner i seriesystemet som ledde till över 200 matcher i Hockeyallsvenskan för klubbar som Almtuna, Växjö, Leksand, Asplöven, Mora, med fler.

– Nej, det vill jag inte gå in på mer än att jag bor i Stockholm, har gjort det länge och har mina barn i Gävle, säger Niklas Andersson om valet att nobba uppdrag utomlands.

– Det är en del i ekvationen som är viktig för mig. Hockeyjobb kommer alltid att finnas, tillägger han i Norrtälje Tidning.

Niklas Andersson klev in båset i AIK:s A-lag på riktigt 2024. Ändå har han jobbat under fyra olika huvudtränare. Markus Åkerblom, Roger Melin, Fredrik Hallberg, samt Johan Andersson som avslutade gångna säsongen i rollen efter det egna klivet upp från juniorerna.

– Om jag utgår från mig själv så har jag haft åtta olika tränare- och ledarkollegor, om man tänker huvud- och assisterande tränare samt sportchefer, på knappt två år. Man blir ganska matt och jag känner väl att det behöver struktureras upp. Jag vill ha en tydlig bild av hur det ska bli och det ska jag vara ärlig med. Jag vet att den turbulenta biten alltid kommer att vara en del av hockeyn, men ibland har vi en tendens att skapa problem i onödan, säger Andersson.

Source: Niklas Andersson @ Elite Prospects