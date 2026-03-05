Mora-löftet anmäls: ”Slänger upp benen i luften”

Mora-löftet Romeo Edvardsen Sørensen riskerar böter efter onsdagsmötet med Västerås. 18-åringen anmäls för filmning.

Romeo Edvardsen Sørensen hamnar på disciplinnämndens bord. Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

Det var mot slutet av onsdagens möte, när Västerås jagade poäng för att undvika kval, som Romeo Edvardsen Sørensen plötsligt flög i luften. Den 18-årige forwarden, som gjort succé i Mora under 2025/26-säsongen, tilldelades då två minuters utvisning för ”diving”, men även Jimmie Jansson Lorek fick åka till båset.

Under torsdagen trillar nu en anmälan in till disciplinnämnden.

”När det återstår drygt 4 minuter av period 3 så kommer Moras nummer 41 Romeo Edvardsen Sörensen med pucken i tekningscirkel och driver mot mål. Västerås spelare nummer 10 markerar med sin klubba på vänster höft på Romeo. Romeo tappar båda benen och slänger upp dom i luften i ett försök att få med sig en utvisning viket han lyckas med”, skriver man på allsvenskans hemsida.

Västerås vann mötet med 3–2 i förlängningen, men blev ändå klara för kval.

Ett beslut i ärendet väntas komma under dagen. Se situationen HÄR.

Source: Romeo Edvardsen Sørensen @ Elite Prospects