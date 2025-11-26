Mora tappade en poäng – efter ras i slutminuterna

Mora vann med 4–3 efter förlängning

Moras Connor Maceachern tvåmålsskytt

Tredje raka segern för Mora

Det blev en riktigt tajt match när Västerås tog emot Mora i hockeyallsvenskan. Matchen avgjordes först i förlängningen där bortalaget var starkast och segerresultatet blev 4–3 (1–1, 1–0, 1–2, 1–0). Matchhjälte blev Connor Maceachern, som gjorde det avgörande målet i förlängningen.

Connor Maceachern tvåmålsskytt för Mora

Västerås tog ledningen efter 8.53 genom Anton Mylläri efter förarbete av Veikko Loimaranta och Karl Annborn.

Mora kvitterade till 1–1 efter 10.13 när Ethan De Jong fick träff assisterad av Connor Maceachern och Arvid Degerstedt.

Mora gjorde också 1–2 efter 9.58 i andra perioden när Connor Maceachern slog till på pass av Anton Olsson och Arvid Degerstedt.

Mora gjorde 1–3 genom Karl Smedberg efter 11.19 i tredje perioden och tog ett rejält grepp om matchen.

Men Västerås stod för en grym upphämtning till 3–3 med två mål på bara 1.22. Patrick Guay gjorde 2–3 efter 18.08 och Tim Friberg fullbordade comebacken till 3–3 efter 19.30.

I förlängningen tog det 3.31 till Mora avgjorde till 4–3. Stor matchhjälte blev Connor Maceachern, framspelad av Ethan De Jong och Tobias Ekberg.

Connor Maceachern gjorde två mål för Mora och ett assist.

Västerås har en vinst och fyra förluster och 14–21 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Mora har tre vinster och två förluster och 17–13 i målskillnad. Det här var Västerås femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Moras fjärde uddamålsseger.

För Västerås gör resultatet att laget nu ligger på tionde plats i tabellen medan Mora är på nionde plats. Noteras kan att Mora sedan den 15 november har avancerat fyra placeringar i tabellen.

På fredag 28 november 19.00 spelar Västerås borta mot Vimmerby och Mora hemma mot SSK.

Västerås–Mora 3–4 (1–1, 0–1, 2–1, 0–1)

Hockeyallsvenskan, ABB Arena Nord

Första perioden: 1–0 (8.53) Anton Mylläri (Veikko Loimaranta, Karl Annborn), 1–1 (10.13) Ethan De Jong (Connor Maceachern, Arvid Degerstedt).

Andra perioden: 1–2 (29.58) Connor Maceachern (Anton Olsson, Arvid Degerstedt).

Tredje perioden: 1–3 (51.19) Karl Smedberg (Felix Johansson, Tobias Ekberg), 2–3 (58.08) Patrick Guay (Tim Friberg, Viktor Pennerborn), 3–3 (59.30) Tim Friberg (Jimmie Jansson, Konstantin Komarek).

Förlängning: 3–4 (63.31) Connor Maceachern (Ethan De Jong, Tobias Ekberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västerås: 1-1-3

Mora: 3-1-1

Nästa match:

Västerås: Vimmerby HC, borta, 28 november

Mora: Södertälje SK, hemma, 28 november