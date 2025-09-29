Mora vann i förlängningen mot Oskarshamn

Mora vann med 3–2 efter förlängning

Ethan De Jong avgjorde för Mora

Mora nu elfte, Oskarshamn på tionde plats

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Mora avgöra den jämna matchen hemma mot Oskarshamn i hockeyallsvenskan. Slutresultatet blev 3–2 (0–1, 1–1, 1–0, 1–0). Ethan De Jong gjorde det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för Mora.

Mora–Oskarshamn – mål för mål

Oskarshamn tog ledningen efter tolv minuters spel, genom Viggo Nordlund på pass av Marc Olivier Duquette och Herman Träff. Mora kvitterade till 1–1 genom Connor Maceachern i andra perioden.

Efter 16.53 gjorde Oskarshamn 1–2 genom Viggo Nordlund, som gjorde sitt andra mål. 5.46 in i tredje perioden nätade Moras Sander Wold framspelad av Gustav Olhaver och Anton Olsson och kvitterade. Stor matchhjälte för Mora blev Ethan De Jong som 1.10 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

Förlusten var Oskarshamns tredje uddamålsförlust.

Mora ligger på elfte plats i tabellen efter matchen medan Oskarshamn ligger på tionde plats.

I nästa match möter Mora Almtuna borta och Oskarshamn möter AIK borta. Båda matcherna spelas onsdag 1 oktober 19.00.

Mora–Oskarshamn 3–2 (0–1, 1–1, 1–0, 1–0)

Hockeyallsvenskan, Smidjegrav Arena

Första perioden: 0–1 (12.25) Viggo Nordlund (Marc Olivier Duquette, Herman Träff).

Andra perioden: 1–1 (35.22) Connor Maceachern (Martin Fransson, Arvid Degerstedt), 1–2 (36.53) Viggo Nordlund (Herman Träff, Joel Svensson).

Tredje perioden: 2–2 (45.46) Sander Wold (Gustav Olhaver, Anton Olsson).

Förlängning: 3–2 (61.10) Ethan De Jong (Marcus Karlström, Connor Maceachern).

Nästa match:

Mora: Almtuna IS, borta, 1 oktober

Oskarshamn: AIK, borta, 1 oktober