Mora vände – vann enkelt mot MoDo

Mora segrade – 5–2 mot Modo Hockey

Marcus Karlström avgjorde för Mora

Fjärde förlusten i rad för Modo Hockey

Bortalaget Modo Hockey ledde matchen mot Mora, men i andra perioden fick Mora rejäl utdelning och vände matchen med tre raka mål. Till slut blev det 5–2 (0–1, 3–0, 2–1) i matchen i hockeyallsvenskan.

Inför matchen hade Mora sju raka förluster mot Modo Hockey.

SSK nästa för Mora

Modo Hockey tog ledningen efter 4.35 genom Emil Larsson på passning från David Granberg och Tyler Kelleher.

Mora gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 0–1 till ledning med 3–1.

Efter 2.21 i tredje perioden ökade Mora på till 4–1 genom Ethan De Jong.

Modo Hockey reducerade dock till 4–2 genom Linus Andersson efter 10.37 av perioden.

Mora kunde dock avgöra till 5–2 med 56 sekunder kvar av matchen genom Victor Engebråten Kopperstad.

Moras Connor Maceachern hade tre assists.

Moras nya tabellposition är sjunde plats medan Modo Hockey är på fjärde plats.

Nästa motstånd för Mora är SSK. Modo Hockey tar sig an Kalmar hemma. Båda matcherna spelas onsdag 28 januari 19.00.

Mora–Modo Hockey 5–2 (0–1, 3–0, 2–1)

Hockeyallsvenskan, Wibe Arena

Första perioden: 0–1 (4.35) Emil Larsson (David Granberg, Tyler Kelleher).

Andra perioden: 1–1 (28.22) Martin Fransson (Connor Maceachern, Victor Engebråten Kopperstad), 2–1 (30.16) Filip Björkman (Felix Johansson), 3–1 (39.56) Marcus Karlström (Travis Treloar, Felix Johansson).

Tredje perioden: 4–1 (42.21) Ethan De Jong (Connor Maceachern), 4–2 (50.37) Linus Andersson (Kyle Topping, Viktor Persson), 5–2 (59.04) Victor Engebråten Kopperstad (Connor Maceachern, Martin Fransson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mora: 2-1-2

Modo Hockey: 1-0-4

Nästa match:

Mora: Södertälje SK, borta, 28 januari 19.00

Modo Hockey: Kalmar HC, hemma, 28 januari 19.00