Arvid Degerstedt bakom Moras vändning mot Västerås

Mora-seger med 5–3 mot Västerås

Moras sjätte seger på de senaste sju matcherna

Arvid Degerstedt tvåmålsskytt för Mora

Matchen i hockeyallsvenskan mellan Mora och Västerås i Wibe Arena fick se en vändning i sista perioden. Bortalaget Västerås hade ledningen i början av tredje perioden, med 3–2, men Mora vände matchen och vann till slut med 5–3.

Segern var Moras sjätte på de senaste sju matcherna.

Arvid Degerstedt med två mål för Mora

Konstantin Komarek gjorde 1–0 till Västerås efter bara 3.30 assisterad av Patrick Guay och Svante Sjödin.

Västerås inledde andra perioden med att göra 0–2 genom Carl Jakobsson innan Mora svarade och gick ikapp. Kvitteringen stod Arvid Degerstedt för framspelad av Ethan De Jong och Martin Fransson efter 11.18.

I slutminuterna var det dock Västerås som tog greppet. Svante Sjödin gjorde 2–3 efter 13.57, på pass av Patrick Guay och Viktor Pennerborn.

Mora gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 2–3 till ledning med 5–3. Det sista målet kom med 28 sekunder kvar av matchen.

Västerås Svante Sjödin stod för tre poäng, varav ett mål och Patrick Guay hade tre assists. Arvid Degerstedt gjorde två mål och totalt tre poäng för Mora.

Mora stannar därmed på sjätte plats och Västerås på 13:e plats i tabellen. Noteras kan att Mora sedan den 11 december har avancerat fem placeringar i tabellen.

På måndag 5 januari 17.30 spelar Mora hemma mot Modo Hockey och Västerås hemma mot SSK.

Mora–Västerås 5–3 (0–1, 2–2, 3–0)

Hockeyallsvenskan, Wibe Arena

Första perioden: 0–1 (3.30) Konstantin Komarek (Patrick Guay, Svante Sjödin).

Andra perioden: 0–2 (27.33) Carl Jakobsson (Patrick Guay, Svante Sjödin), 1–2 (29.55) Kristoffer Gunnarsson (Filip Björkman, Marcus Karlström), 2–2 (31.18) Arvid Degerstedt (Ethan De Jong, Martin Fransson), 2–3 (33.57) Svante Sjödin (Patrick Guay, Viktor Pennerborn).

Tredje perioden: 3–3 (52.52) Martin Fransson (Felix Johansson, Joel Olerot), 4–3 (53.36) Arvid Degerstedt (Ethan De Jong, Tobias Ekberg), 5–3 (59.32) Filip Björkman (Arvid Degerstedt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mora: 4-1-0

Västerås: 1-0-4

Nästa match:

Mora: Modo Hockey, hemma, 5 januari 17.30

Västerås: Södertälje SK, hemma, 5 januari 17.30