Mora plockar in en ny målvakt efter avstängningen på Marcus Hellgren Smed.

Den allsvenska krisklubben lånar Marcus Nygren från Falu IF.

Andreas Hägglund och Mora lånar in Marcus Nygren efter Hellgren Smeds avstängning. Foto: Bildbyrån (Montage)

Efter söndagens match i HockeyAllsvenskan mellan MoDo och Mora ilsknade MIK-keepern Marcus Hellgren Smed till. Efter MoDos avgörande delade Hellgren Smed ut en spark mot MoDo-backen Hugo Hallin medan denne var på väg att fira med sina lagkamrater.

Hellgren Smed fick ett matchstraff efter matchens slut och anmäldes även till disciplinnämnden. Under måndagen kom domen och Hellgren Smed straffas med två matchers avstängning för sparken mot Hallin. Målvakten kommer därmed att missa Moras matcher i veckan där de möter både Nybro och Troja-Ljungby borta.

Mora lånar från Hockeyettan

Nu står det klart att Mora IK plockar in en ny målvakt för att fylla ut när Hellgren Smed är indisponibel. Klubben meddelar nämligen att de lånar in 24-årige Marcus Nygren från Hockeyettan-klubben Falu IF.

”Nygren har stått för starka prestationer i Falu IF och noterats för en räddningsprocent på 92,17 procent över de senaste tio matcherna. Det ska bli intressant att se honom i Mora IK under veckan. Vi riktar ett stort tack till Falu IF för ett gott samarbete”, skriver Mora IK på sin hemsida.

Marcus Nygren har ett förflutet i MoDo Hockey där han gick genom juniorverksamheten för att sedan komma upp och spela i A-laget. Nygren vaktade kassen i nio matcher för MoDo i HockeyAllsvenskan säsongen 2022/23, där MoDo sedermera gick upp till SHL. Efter att ha lämnat MoDo 2023 missade Nygren hela säsongen 23/24 på grund av skadeproblem. Han gjorde sedan comeback 2024 när han skrev på för Falu IF. Där blev han sedan även kvar till årets säsong.

Mora IK går mycket tungt i HockeyAllsvenskan just nu med sju raka förluster. Mora har sjunkit som en sten i tabellen under förlustsviten och ligger tolva i tabellen med 18 poäng på 18 matcher. Till veckans matcher mot Nybro och Troja-Ljungby kommer Mora alltså att ha ett målvaktspar med Tobias Johansen Breivold och Marcus Nygren.

