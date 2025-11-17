Stängs av – efter utbrottet: ”Så klart ångerfull”

Under förmiddagen stod det klart att Moras målvakt Marcus Hellgren Smed anmälts till disciplinnämnden efter matchen mot MoDo. Nu står det klart att 31-åringen stängs av i två matcher för kicking, detta meddelar Hockeyallsvenskan via sin hemsida.

Marcus Hellgren Smed. Foto: Jonas Forsberg/Bildbyrån.

Det var medans MoDo-spelarna firade efter att ha besegrat Mora som gästernas målvakt Marcus Hellgren Smed mötte en MoDo-spelare som var på väg mot klungan. Då passade den 31-årige målvakten på att dela ut en spark över benen på motståndaren, någonting som bestraffades med matchstraff på isen.

Under måndagsförmiddagen stod det klart att målvakten även anmälts till disciplinnämnden, och under eftermiddagen föll domen. Moras Marcus Hellgren Smed stängs av i två matcher till följd av händelsen – detta meddelar ligan på sin hemsida.

Efter matchen kommenterade målvakten händelsen för Mora Tidning.

– Jag tycker inte det är en sparkrörelse men jag får inte göra så och jag är såklart ångerfull, sade han då.

Marcus Hellgren Smed har varit Moras tydliga förstemålvakt under säsongsinledningen. Han har vaktat kassen i 14 matcher och noterats för en räddningsprocent på 89,1 procent.

Source: Marcus Hellgren-Smed @ Elite Prospects