MoDos tunga kväll – krossades av rivalen

MoDo tog ledningen tidigt i den sista matchen i SCA-cupen.

Men sedan var det Timrå för hela slanten – som körde över rivalen med 4–1.

MoDos Jesper Olofsson under en förlustmatch från i våras.

Foto: Bildbyrån

MoDo har blandat och gett under försäsongen. Det nedflyttade laget hålls som favorit i Hockeyallsvenskan i år av många. Men vinster mot Brynäs och Björklöven har blandats med förluster mot Sundsvall, Skellefteå och Timrå, bland annat.

Och just matchen mot Timrå spelades på tisdagskvällen i SCA-cupen, en turnering som Sundsvall stod som segrare i. Inte Timrå då, utan Ettan-klubben Sundsvall Hockey. Efter att Sundsvall vunnit båda matcherna mot Timrå (4–1) och MoDo (3–0), blev inte den tilltänkta finalen mellan Timrå och MoDo särskilt spännande.

Men MoDo tog ledningen i matchen, en som ändå betyder något i Surströmmingsderby-kontexten.

”Finns mer att önska”

Sedan kollapsade MoDo fullständigt i den tredje perioden. Efter Westfälts kvittering i den första perioden kom tre mål på nio minuter i den tredje perioden för att säkra en storseger med 4–1 för TIK.

Målskyttar i matchen blev Timrås Marcus Westfält, Jonathan Dahlén, Anton Wedin, Sebastian Hartmann och för MoDos del blev Kyle Topping matchens enda målskytt i PP.

MoDo ”vann” matchen i mål i numerärt underläge. Men det är ändå inte tillräckligt, något MoDo Hockeys tränare Mattias Karlin betonar i Expressens sändning.

– Det finns mer att önska i fem mot fem spelet, helt klart, säger han.