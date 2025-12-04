MoDos svar i krisen – skjuter till pengar: ”Vi är bekymrade”

Den absoluta toppen är långt bort för MoDo.

Nu meddelar klubben att man skjuter till pengar i krisen.

– Det är inte acceptabelt hur vi spelar nu, säger ordföranden Ulf Strinnholm till MoDos Youtube-kanal.

MoDos ordförande ryter ifrån efter fiaskostarten. Foto: Montage av foton från Bildbyrån

MoDo:s form har inneburit fyra förluster på fem matcher, och skillnaden till Björklöven i toppen är nu 16 poäng stor. Därmed har både sportchefen Henrik Gradin och tränaren Mattias Karlins framtid varit ett ämne för diskussion, både för supportrar och i media.

Enligt tidigare uttalanden hade Henrik Gradins utgående avtal som sportchef en klausul om att man skulle nå en lösning redan i november för att han ska fortsätta. Det blev ingen förlängning inom ramarna för den tidigare överenskommelsen och nu på torsdagen uttalade sig MoDos ordförande Ulf Strinnholm om situationen i klubben.

”Hinkens” framtid är inte prioriteten nu – slår han fast.

– Här och nu är inte ”Hinkens” förlängning prio ett, vi måste lösa problemet med laget, spelet och ledarskapet först. Vi måste vända på alla stenar nu för att få till en förbättring. Det är inte acceptabelt hur vi spelar nu, säger han till MoDos Youtube-kanal.

Styrelsen förstår fansens kritik: ”Även vi är bekymrade”

Men Gradins mandat som sportchef ligger kvar – och nu väljer man att skjuta till extra pengar. En av anledningarna är ett omsättningsrekord i arenan som skedde i stormatchen mot Björklöven i helgen (förlust 0–2).

– Han har fått meddelande om att vi kommer skjuta till mer pengar. Vi ser nu efter en tid att vi har möjligheten att stötta upp med mer resurser till spelarbudgeten. Han har fått det meddelandet och vet vad som gäller.

Örnsköldsviksklubbens styrelse har haft extrainsatta möten i krisen. Där har huvudtränaren Mattias Karlins status varit uppe för diskussion.

– Även vi är ju bekymrade över att vi inte får spelet att fungera, så vi förstår synpunkterna kring honom. Vi förväntar oss att han ska få ordning på det här.

I ett sånt här läge blir det mer möten och mer diskussioner, ett antal möten extra. Kontakten med Hinken har i stort sett varit dagligen, vi har en bra dialog kan jag säga