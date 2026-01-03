MoDos succé – vann rivalmötet: ”De kan få kröka på” 

MoDo är i form igen.

På lördagen slog man Björklöven på hemmais – och Måns Carlsson var glad för den sena matchstarten för fansens skull.

– Man får lägga om schemat men publiken nog det är tycker bra, de kan få kröka på ett tag, säger han till TV4.

MoDo vann toppmötet. Foto: Jonas Forsberg / BILDBYRÅN / COP 71 / JR0116

MoDo Hockey hade en tung höst, men nu har det börjat lossna. Förutom förlusten senast mot Nybro har den senaste månaden varit positiv. En knapp förlust efter förlängning mot Kalmar är den enda andra frölusten. Annars har man radat upp fem segrar, mot lag som Oskarshamn och Karlskoga.

Fredrik Anderssons ångermanlänningar tog en ny seger på lördagskvällen – då man slog Björklöven med 2–1. Matchen innebar debut för Matt Anderson på backplats i MoDo. Amerikanen tog plats i förstalinan, bredvid David Rundblad och bakom Elton Hermansson, Gerry Fitzgerald och Måns Carlsson.

Efter en period gav Måns Carlsson ett par roliga kommentarer kring publiken och den sena matchstarten.

– Klart att det är sent, vi har haft det tre, fyra gånger. Värst var det nog första gången. Man får lägga om schemat men publiken nog det är tycker bra, de kan få kröka på ett tag och det blir bra drag på läktarna, säger han till TV4.

MoDo tar sig närmare toppen

Det var också den formationen som skulle avgöra stormötet mellan rivalerna från norr. I den tredje perioden stod Gerry Fitzgerald nämligen för matchen ssista mål när han gav MoDo ledningen med 2–1 blott 51 sekunder in. Innan dess hade Jesper Olofsson svarat på Gustav Posslers ledningsmål.

Till slut vann MoDo efter ett sent 3–1 mål i öppen bur via Sebastian Ohlsson.

Därmed minskas gapet något mellan lagen, även om det fortfarande är 16 poäng stort. Björklöven har tio poäng ned till tvåan Kalmar HC, medan BIK Karlskoga och MoDo Hockey båda har spelat in 62 poäng och ligger trea respektive fyra. Med tanke på att MoDo har vunnit en del matcher den senaste tiden har ångermanlänningarna nu säkert en del hopp att den positiva trenden ska fortsätta.