Gick ut skadad – udda förklaringen

Under den första kvartsfinalmatchen mellan MoDo och AIK åkte MoDo-backen Viktor Persson på en smäll som såg ut att ta olyckligt.

Nu svarar han på spekulationerna efter olyckan.

– En förkylning, uppger han till Örnsköldsviks Allehanda.

Viktor Persson under sin ”förkylning”

Foto: Jonas Forsberg / Bildbyrån

I första kvartsfinalmötet mellan MoDo och AIK åkte Viktor Persson på en smäll. Det var framför målvakten Adam Werner situationen utspelade sig. Olyckan såg ut att träffa axeln/armbågen. Efter matchen fick MoDos sportchef, som under matchen agerade tf tränare, frågan hur det var med Persson.

– Det är bra. Det var några hårstrån som hade gått åt sidan, så det gjorde lite ont, säger Gradin skämtsamt i TV4:s sändning.

Under tisdagen var han tillbaka på isträningen när laget hade frivilligt pass.

– Det gjorde ont i går, men nu är det bättre, säger han till Örnsköldsviks Allehanda.

24-åringen påstår att han åkte på en förkylning… Men han ska vara frisk till kvällens drabbning.

Hemmalaget gick segrande från första mötet efter en 4-3 vinst i förläning. Ikväll ska den andra kvartsfinalen spelas mellan MoDo och AIK genomföras i Hägglunds Arena innan serien vänder ner till Hovet. Viktor Persson har en känsla att matchserien kan pågå länge.

– Det är slutspel och precis som det ska vara. Vi kommer potentiellt möta dem i sju matcher, så det gäller att sätta tonen tidigt säger han till ÖA.

