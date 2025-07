MoDo bekräftar – det är planen: ”Lite ovanligt”

Redan fem dagar efter NHL-draften fick Milton Gästrin ett kontrakt av Washington Capitals.

Nu ger sportchef Henrik Gradin besked om vad det egentligen betyder för MoDo.

– Det är lite ovanligt att spelare får kontrakt så tidigt, säger han till Örnsköldsviks Allehanda.

Milton Gästrin och Henrik Gradin. Foto: Washington Capitals/X och Bildbyrån/Jonas Forsberg.

När Milton Gästrin valdes i NHL-draften i slutet av juni var det inte många som trodde att detta överhuvudtaget skulle bli en fråga. 18-åringen skulle bli kvar i Sverige och MoDo, oavsett hur det gick på lägret i Nordamerika kring månadsskiftet.



Nu, i och med ett påskrivet NHL-avtal med Washington Capitals, får ändå Henrik Gradin svara.



– Det är lite ovanligt att spelare får kontrakt så tidigt. Oftast brukar spelare som går tidigt i andra rundan som Milton gjorde skriva kontrakt ett år efter draften, säger Modos sportchef till Örnsköldsviks Allehanda under lördagsmorgonen och fortsätter:

– Men jag tycker att det är ett bra ”statement” från Washingtons sida. De visar att de verkligen tror på honom.

”Enda risken skulle vara om…”

Avtalet med Capitals är ett vanligt ingånsgavtal på tre år med ett värde på 877 500 dollar i NHL och 85 000 dollar vid spel i AHL. NHL-klubben meddelade dock, i samband med kontraktsnyheten, att Gästrin skulle lånas ut till MoDo under 2025/26. Något ”Hinken” nu bekräftar.



– Han kommer spela i Modo. Washington skickade ett låneavtal till oss direkt efter att de skrev på med Milton. Att han ska spela här nästa säsong har alltid varit planen, säger han till ÖA och fortsätter:

– Enda risken skulle vara om Washington anser att det inte funkar att ha honom här under säsongens gång, då kanske det blir ändringar.



Tidigare har Milton Gästrin själv berättat om tankarna att nu närma sig klubben där en av barndomsidolerna spelar.



– Det är otroligt roligt och häftigt. Jag har svårt att sätta ord på känslorna just nu. Capitals är ett häftigt lag som dessutom är väldigt bekant med. Den första hockeytröjan jag någonsin fick var en Capitals-tröja med Ovetjkin på ryggen, som jag fick i julklapp. Det är helt galet att jag nu har en tröja med mitt eget namn på och har chansen att få spela för laget, sade Gästrin till NHL.com/sv direkt efter draften.