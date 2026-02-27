MoDo ställs mot ett Västerås som är i poängbehov i botten.

Då saknas lagkaptenen David Rundblad och man ställer bara upp med tio forwards.

Foto: Jonas Forsberg / BILDBYRÅN

Västerås har tagit poäng i fem raka matcher, varav ”bara” en sist mot BIK Karlskoga. Trots poängsviten på fem raka matcher är man fortfarande i desperat behov av poäng, då man ligger näst sist på 52 poäng. Precis framför dem på 54 poäng ligger Troja/Ljungby som ställs mot seriens kanske formsvagaste lag Östersunds IK.

Därmed är det mycket på spel för VIK i kväll. Det är då inte positivt att Max Karlsson och Oscar Lawner saknas för Västerås. Men MoDo har ännu större problem och ställer bara upp med tio forwards – och en back.

Långa frånvarolistan

Framförallt ställer man upp med en fjärdekedja helt utan en center. Backen Matt Anderson kliver upp som ytterforward i fjärdekedjan och blir därmed den elfte.

Saknas i MoDo gör lagkapten David Rundblad, Carl Mattsson, Emil Larsson, Tyler Kelleher, Gerry Fitzgerald, Milton Gästrin och David Granberg som numera är tillbaka i Luleå.