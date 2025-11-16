MoDo vann – trots tvåmålsunderläge i tredje perioden

Modo Hockey segrade – 4–3 efter förlängning

Tyler Kelleher avgjorde för Modo Hockey

Tredje raka segern för Modo Hockey

Det såg länge mörkt ut för Modo Hockey i mötet med Mora, som ledde med 3–1 i början av tredje perioden i hockeyallsvenskan i Hägglunds Arena. Men Modo Hockey vände och vann söndagens match med 4–3 (0–1, 1–1, 2–1, 1–0).

Segermålet för Modo Hockey stod Tyler Kelleher för 1.47 in i förlängningen.

Bik Karlskoga nästa för Modo Hockey

Efter tolv minuters spel gjorde Mora 0–1. Efter 4.23 i andra perioden slog Ethan De Jong till framspelad av Arvid Degerstedt och Connor Maceachern och gjorde 0–2.

Modo Hockeys Jesper Olofsson gjorde 1–2 efter 19.27 på pass av Gerry Fitzgerald och Victor Berglund. I tredje perioden gick Mora upp i en 3–1-ledning med 19.09 kvar att spela. Men Modo Hockey vände matchen och vann med 4–3. Det matchvinnande 4–3-målet gjorde Tyler Kelleher med 18.13 kvar att spela av matchen. Matchvinnare för hemmalaget Modo Hockey blev Tyler Kelleher som 1.47 in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Modo Hockey har tre segrar och två förluster och 13–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Mora har fem förluster och 10–18 i målskillnad. Det här var Modo Hockeys sjätte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Moras sjunde uddamålsförlust.

För Mora gör resultatet att man nu ligger på tolfte plats i tabellen medan Modo Hockey är på andra plats. Mora var sjua i tabellen för 24 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

Nästa motstånd för Modo Hockey är Bik Karlskoga. Mora tar sig an Nybro borta. Båda matcherna spelas onsdag 19 november 19.00.

Modo Hockey–Mora 4–3 (0–1, 1–1, 2–1, 1–0)

Hockeyallsvenskan, Hägglunds Arena

Första perioden: 0–1 (12.24) Connor Maceachern (Ethan De Jong, Arvid Degerstedt).

Andra perioden: 0–2 (24.23) Ethan De Jong (Arvid Degerstedt, Connor Maceachern), 1–2 (39.27) Jesper Olofsson (Gerry Fitzgerald, Victor Berglund).

Tredje perioden: 1–3 (40.51) Tobias Ekberg (Georg Weigelt, Hampus Larsson), 2–3 (49.51) Linus Andersson, 3–3 (50.33) Viktor Persson (August Berg, Gerry Fitzgerald).

Förlängning: 4–3 (61.47) Tyler Kelleher (Kyle Topping).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey: 3-0-2

Mora: 0-2-3

Nästa match:

Modo Hockey: BIK Karlskoga, borta, 19 november

Mora: Nybro Vikings IF, borta, 19 november