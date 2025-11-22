Trots en andraplats i den allsvenska tabellen är missnöjet tydligt i MoDo. Nu menar Henrik Gradin att man inte längre kan ge det tid.

– Det är inte bara att sparka spelare eller tränare, så är problemen lösta, säger sportchefen till ÖA.

Mattias Karlin och Henrik Gradin, MoDo. Foto: Bildbyrån (montage).

När runt 20 matcher är spelade av den hockeyallsvenska säsongen ligger MoDo två i tabellen, men gapet upp till den där platsen man gärna vill vara på är redan hela tio poäng. Något som dessutom kan bli ännu större om Björklöven vinner sin hängmatch.

Efter två raka förluster, mot Karlskoga och Nybro, menar nu Henrik Gradin att det inte längre går att prata om att MoDo måste ge det tid.

– Det är viktigt att tränarna är på spelarna och de måste lära sig. Läroperioden är definitivt över. Nu går det inte att bara prata, nu måste det vara handling på saker, säger sportchefen i en intervju med Örnsköldsviks Allehanda under lördagen.

Gradin menar att sättet man förlorar gör mest ont, att det ser ”orkeslöst ut”, och erkänner att det ännu inte synkar – trots att vi är fyra månader in på säsongen.

Svaret om Karlin: ”Inte hört något annat”

MoDo har haft höga förväntningar efter att man trillat ur SHL, och röster har börjat höjas kring om huvudtränaren Mattias Karlin ska vara kvar. ”Hinken” menar att det inte löser det faktum att man just nu saknar en tydlig identitet.

– Ska vi flytta någon spelare eller tränare? Det är inte bara att sparka spelare eller tränare, så är problemen lösta, säger Gradin till ÖA och fortsätter om huruvida det finns förtroende för Karlin i spelargruppen.

– Jag har inte hört något annat när jag pratat med spelare efter uppehållet, men jag har inte pratat med ledarna om det. Jag har inte fått till mig att det ska vara någon klinch i gruppen mellan spelare och ledare i alla fall.

