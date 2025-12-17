Klart: Förlänger med ”Hinken”

MoDo väljer att jobba vidare med Henrik Gradin. Sportchefen har skrivit på för tre nya år med klubben.

— Vi har ett stort förtroende för Henrik. Han är jordnära, rejäl och väldigt lätt att ha en öppen och rak dialog med, säger ordförande Ulf Strinnholm.

Henrik Gradin stannar i MoDo. Foto: Bildbyrån.

Det har varit stökigt i MoDo den här säsongen. Efter att ha ramlat ur SHL har de inte kunnat leva upp till förväntningarna som favorit i Hockeyallsvenskan. Något som har gjort att de bland annat valde att sparka huvudtränaren Mattias Karlin. Samtidigt pågår det också en ombyggnation av laget.

Men nu väljer de att skapa lite kontinuitet. Henrik ”Hinken” Gradin kommer att fortsätta som sportchef för klubben. 52-åringen är inne på sin fjärde raka säsong i rollen och nu står det klart att det blir en fortsättning över tre år till.

— Dialogen med Henrik har varit positiv hela vägen, och konstruktiv. Det huvudsakliga målet är också tydligt, att MoDo Hockey inom den här perioden ska bli etablerad som en stabil SHL-förening. Det är en gemensam målbild som har varit en grundplåt i diskussionerna med ”Hinken”, säger Ulf Strinnholm i ett pressmeddelande.

MoDo behåller Henrik Gradin

Innan tiden som sportchef i klubben var Henrik Gradin tränare i MoDo där han var involverad både i juniorlaget och i A-laget. Under flera säsonger var han också scout för Colorado Avalanche i Europa. Från och med den här säsongen valde han däremot att kliva av det uppdraget för att istället fokusera fullt ut på MoDo.

Laget ligger just nu fyra i Hockeyallsvenskan och tar under onsdagen emot Västerås på hemmaplan. Där man nu siktar på att börja en resa uppåt i tabellen.

— Jag är stolt över att få fortsätta arbeta i MoDo Hockey. Det finns ett starkt engagemang i och runt föreningen och jag tror på den riktning vi har satt gemensamt. Nu handlar det om att fortsätta jobba metodiskt och målinriktat, både på kort och lång sikt. Vi vet vart vi ska och jag är väldigt motiverad för att vara med och ta oss dit, säger Henrik Gradin.