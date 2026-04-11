MoDo-favoriten lämnar: ”Familjeskäl”

Det blir ingen fortsättning i tyska Ravensburg för Erik Jinesjö Karlsson. Den tidigare MoDo-centern lämnar ”på grund av familjeskäl”.

”Jag brinner fortfarande för MoDo som klubb och kommer att vara en trogen supporter till dem.”

När Erik Jinesjö Karlsson fått sista året på sitt MoDo-kontrakt rivet var det så det lät i en intervju med hockeysverige.se. Då var någon ny klubb inte klar, men sedan dess har nu två framgångsrika år i tyska Ravensburg Towerstars hunnit passera. Ett tredje blir det dock inte.

Under denna helg i april meddelar nu laget i tyska andradivisionen att den 31-årige centern lämnar. Det ”på grund av familjeskäl”, enligt egna pressmeddelandet.

Jinesjö Karlsson står därmed inför ett nytt framtidsval, samtidigt som hans MoDo har matchboll i semifinalserien mot Karlskoga. Lerum-killen var själv med och spelade upp Ö-vikslaget 2023, och blev en riktigt publikfavorit, men fick inte förlängt efter endast sju poäng första året i SHL. I Tyskland har poängproduktionen varit en helt annan med totalt 76 vid första årets resa till en final, samt 58 under 2025/26.

– Jag har inte bara mig själv att tänka på längre, så det är mycket som ska klaffa, sa Jinesjö Karlsson 2024 inför att han då skulle bli pappa.

