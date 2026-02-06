Expertens kritik – när MoDo rasade: ”Uselt”

MoDo tog ledningen i toppmötet med Björklöven, men rasade sedan till en 3–6-förlust. I TV4 var då experten Fredrik Söderström kritisk.

– Matchen har sprungit i väg men det handlar om värdighet och stolthet, säger han i sändningen.

TV4:s Fredrik Söderström höll inte igen under mötet mellan MoDo och Björklöven. Foto: Bildbyrån (montage).

Efter två raka segrar, varav en mot serieledande Kalmar, såg MoDo ut att ha hittat rätt inför slutspurten i Hockeyallsvenskan. Fredagens toppmöte med Björklöven blev ett bevis på motsatsen.

Trots en 1–0-ledning in i första pausen föll Ö-vikslaget ihop totalt i andra, släppte in tre mål på cirka sju minuter i andra, och föll med 3–6.

Kritiken i TV4 var där och då tydlig, och den fortsatte senare i tredje perioden.

– Jobbigt för Modo. Uselt passningsspel, man sätter sig i bedrövliga positioner. Modo sätter sig själva i skiten, säger TV4:s expert Fredrik Söderström i sändningen vid 1–3.

– Det är obegripligt. Du kan inte släppa till den ytan i slottet. Det är precis så där man förlorar viktiga hockeymatcher, fortsatte han vid 2–5.

Fredrik Andersson: ”Jag är otroligt missnöjd”

4–2 och 5–2 hade kommit med 37 sekunders mellanrum, och senare utökade även Fredrik Forsberg till 6–2.

– Makabert spel med puck. Han ska inte få sådana bjudningar. Matchen har sprungit i väg men det handlar om värdighet och stolthet. De här tendenserna ogillar jag att se, säger Söderström.

Måns Carlsson reducerade sent, men besvikelsen var stor hos huvudtränaren Fredrik Andersson efter slutsignal.

– Det är klart jag är otroligt missnöjd med resultatet. Jag tycker framförallt att vi ger bort många chanser. Man kan tro att vi tagit fram boken där vi ska spela crosspassningar med svåraste lösningarna hela tiden. Framförallt andra och tredje perioden, säger han i TV4.

– Lite grann är det ett övermod, och lite grann tror jag att man vill väldigt mycket, att vi ska skapa. Jag tycker att vi har det lite svårt att hantera att hamna i underläge. Vi blir stressade och håller oss inte till vår gameplan. Vi hittar på eget. Där har vi lite att jobba med, fortsätter han.

Source: HOCKEYALLSVENSKAN League Page @ Elite Prospects