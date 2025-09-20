MoDo-backen stängs av för huvudtackling

Efter bara tolv sekunder skedde en rejäl kollision mellan Albert Sjöberg och Sverre Rönningen.

Nu stängs MoDos norrman av i två matcher.

Sverre Rönningen i MoDo blev anmäld i debuten.

Disciplinnämnden har granskat en situation i den hockeyallsvenska premiären mellan MoDo och Östersund. Efter det har man kommit fram till att anmäla Sverre Rönningen, ny från den norska ligan. Den storväxta backen åkte in med axeln mot motspelarens huvud. Albert Sjöberg blir liggandes och har tydligt ont efter situationen. Någon utvisning utdömdes dock inte.

Eftersom Sjöberg inte hade pucken blir rubriceringen illegal check to the head.

Situationen skedde bara tolv sekunder in i den första perioden, vilket var Rönningens debut i svensk hockey. Han kommer nu att missa de två kommande matcherna mot Nybro och Oskarshamn.

MoDo vann matchen med 3–1.