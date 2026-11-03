Missar derbyt - ska spela med landslaget

Mora har fyra spelare borta på landslagsuppehållet när de ska möta derbyrivalerna Leksand.

På lördag är det dags för säsongens andra derby och "slaget om Siljan" mellan Mora IK och Leksands IF. Förra gången slutade matchen 4-0 till Leksand i ett fullsatt Wibe Arena och Mora kommer vilja ta revansch. Matchen ligger dock planerad under landslagsuppehållet, och de båda lagen kommer sakna spelare som vanligtvis är ordinarie i truppen.

Mora Tidning rapporterar att det är fyra ordinarie spelare som kommer missa derbyt hos Mora för att de är uttagna till de norska landslaget i både herr och U20. Det rör sig om Tobias Johansen Breivold, Victor Engelbråten Kopperstad, Patrick Rørbu Elvsveen och Tobias Aase-Stensland.

– Man får acceptera det spelschema som är lagt, men det är klart att det inte är optimalt för oss att vi blir av med ett gäng spelare när vi ska åka och möta Leksand på bortaplan. Men det finns inte någon anledning för oss att stå och vara upprörda över det, utan vi får anpassa oss till nuläget och se till att vi gör det bästa av det helt enkelt, säger Moras tränare Oscar Dahlgren.

"Pusslet som blir utmaningen"

Under starten på veckan har fem spelare från klubbens U20 lag varit med på träningarna och slåss om en plats i truppen inför lördag.

– Det är ett par J20-spelare som har sett jäkligt bra ut här under hösten och det finns ju någonting positivt i det också. Det är en fantastisk möjlighet för dem att få åka till Leksand och göra sin match där. Det är få förunnat.

Breivold har snittat en räddningsprocent på 91,3 och har delat på matcherna tillsammans med målvaktskollegan Marcus Hellgren-Smed under säsongen. Därför blir det inte så stort tapp av den norska målvakten. Likadant med Engebråten Kopperstad och Aase-Stensland så går de att ersätta med andra spelare. Rørbu Elvsveen däremot toppar den interna poängligan och kan vara svårare att ersätta med en annan spelare förklarar Dahlgren.

– Det handlar nog mest om att vi använder honom i alla möjliga olika spelformer och det blir hål överallt. Det blir att få ihop hela pusslet som blir utmaningen för oss.

Leksand har också spelare borta

Även Leksand kommer sakna spelare på lördag på grund av landslagsuppehållet. Juniorkronorna spelar genrepsturnering i Nyköping inför kommande JVM där backen Rocky Langvardt och forwarden Jonas Lagerberg Hoen är uttagna. Leksands danska forward Oliver Dejbjerg är även han uttagen till det danska landslaget.