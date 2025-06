DIF-talangen skriver på för Almtuna: ”Passar perfekt”

Tiden i Djurgården avlutades med J20-guld och uppflyttning till SHL.

Nu meddelar Almtuna att förra säsongens lån, Melvin Wersäll, ansluter permanent.

– Jag är riktigt taggad, säger forwarden själv på lagets sajt.

Melvin Wersäll. Foto: Bildbyrån/Kenta Jönsson.

Almtuna kommer att få tillbaka Melvin Wersäll även under 2025/26.



Under tisdagsmorgonen meddelar den hockeyallsvenska klubben att Djurgårdens tidigare löfte har skrivit på ett ettårskontrakt som innebär en flytt från Stockholm till Uppsala, samt en fortsättning i andradivisionen.



– Melvin passar perfekt in i det lagbygge som vi håller på att bygga. En talangfull spelare som ännu inte nått sin fulla potential. Melvin har ett driv och en stark vilja för att ta nästa steg i sin spelarkarriär. Den typen av spelarprofil som Melvin representerar ligger helt i linje med vad vi i Almtuna vill står för, kommenterar sportchef Nicklas Danielsson på lagets sajt.

Säkrade J20-guld i Djurgården

Wersäll beskrivs som en lovande forward av Almtuna och ansluter efter ett år där han, utöver lånet till just Almtuna, även representerade Djurgården och Tyresö/Hanviken. Den nu 20-årige Wersäll kom till DIF 2020 för att jobba sig upp genom juniorlagen, och lyckades med precis det. Redan året därefter kom de första matcherna i J20 och chanserna i U17-landslaget. Djurgården lyfte sedan in forwarden i A-lagstruppen och under 2023/24 blev det sex mål i Hockeyallsvenskan, samt ett långt slutspel.



I ett stjärnfyllt DIF blev konkurrensen tuffare under 2024/25, men Wersäll lämnar till slut med en vetskapen om att han var en liten del av lagets uppflyttning till SHL. Och detta efter att han dessutom varit med och säkrat JSM-guld med J20-laget i Djurgården.



– Det ska bli superkul att komma till Almtuna igen, jag är riktigt taggad och ser fram emot att träffa laget och supportrarna. Nu kör vi, säger Melvin Wersäll själv.



Utöver detta har Wersäll även ett J18-silver och ett J18-guld.